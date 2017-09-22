İlklerin maçı mutlu bitsin!

İlk kez taraftarının karşısında oynuyor… Aydın Günaydın ile ilk maça çıkılıyor… Ulaştırma sorumlusu Bekir Soğukoğlu yeni otobüs ile takımı ilk kez taşıyor… İlk galibiyete sadece 90 dakika uzaktayız! Haydi Körfez !İlklerin maçını mutlu bitir!

SAAT 19’DA BAŞLAYACAK

Kocaelispor, bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Rakip, Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor… Yeşil Siyahlılar, Teknik Direktör Aydın Günaydın’ın tam yetki ile kulübede olacağı maçta sezonun ilk galibiyetini almak için elinden geleni yapacak. Mücadele saat 19’da başlayacak.

DAHA FAZLASINI HAK EDİYORUZ

Sultanbeyli, Uşak ve Tekirdağ maçlarında galibiyeti hak eden bir futbol ortaya koyan ancak bu maçlardan sadece 1 puan toplayabilen Kocaelispor’da hafta arasında teknik adam Ümit Metin Yıldız görevinden istifa etmiş, takımı alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın hazırlamıştı.

3 OLSUN, GÜÇ OLMASIN

Sezonun 4. maçını bu akşam Karaköprü Belediyespor ile oynayacak olan Yeşil Siyahlılarda Günaydın’ın klasik düzen ile maça başlayacağı ön görülüyor. Geçen sezondan aldığı tüm cezalarını tamamlayan Kocaelispor ilk kez 12. adamın karşısına çıkıyor. Kocaelispor’da hedef taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetine ulaşmak. Bu arada takımı Temsa marka yeni otobüs ilk kez taşıyacak. Erdem ÖVÜÇ