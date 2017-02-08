İlyas Şeker sorunları dinledi

Referandum öncesi saha çalışmalarına devam eden AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, en son Kartepe İlçe Teşkilatı ve Fırıncılar Odası’na ziyarette bulunarak sorunları dinledi.

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, anayasa değişikliğine dair yapılacak olan referandum öncesi saha çalışmalarına devam ediyor. Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevi sebebi ile Marmara Bölgesi’nde 145 AKP’li belediyeden sorumlu olan Şeker, hem belediye ziyaretlerine devam etti, hem de teşkilat ve STK ziyaretlerinde bulundu.

TECRÜBELERİNİ AKTARDI

145 belediyenin yüzde 95'ini yerinde ziyaret eden İlyas Şeker, genel merkez çalışmalarına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar'ı ziyaret ederek devam etti. Sakarya’daki belediye ziyaretlerinin ardından Kocaeli’ye gelen Şeker, AKP Kartepe İlçe Teşkilatı'nda ilçe başkanı Hasan Kandaz'ın ev sahipliğinde Sultaniye Mahalle Muhtarı Ahmet Özkılıç, S.S. Sultaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nuri Atmaca ve ilçe yöneticileri ile bir araya geldi.

FIRINCILAR ODASI’NA GİTTİ

Görüşmede Sultaniye Mahallesi'nin orman işleri ile ilgili sorunları ele alınırken, İlyas Şeker, “En kısa zamanda ilgili bürokratlar ile görüşülerek gerekli adımlar atılacak ve sorunlar çözüme kavuşturulacak” ifadelerini kullandı. İlyas Şeker son olarak Kocaeli Fırıncılar Odası'nı ziyaret ederek fırıncı esnafı ile bir araya geldi. Ziyarette nazik davetinden dolayı Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı'ya teşekkür eden Şeker, bir süre oda üyeleri ile sohbet ettikten sonra ertesi gün Balıkesir’de yapacağı belediye ziyaretleri için yola çıktı.