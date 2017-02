İMO 62.yaşını Mustafa Keser ile kutladı

İMO Kocaeli Şubesi 62.kuruluş yıldönümünü muhteşem bir geceyle kutladı. Meslekte 25 ve 40.yılını dolduranlara onur plaketlerinin verildiği gecede, davetliler ünlü şarkıcı Mustafa Keser’in seslendirdiği parçalarla unutulmaz bir gece geçirdi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi önceki gün 62.kuruluş yıldönümü sebebiyle Başiskele’de bulunan The Ness Otel’de muhteşem bir gece düzenledi. İMO Kocaeli Şubesi Başkanı Tolga Ok ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen geceye AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi,Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın,AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Medical Park Genel Müdürü Soner Şahin, Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Çetin Gürol, İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya ve çok sayıda meslek odası temsilcisi katıldı.

‘ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK’

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İMO Kocaeli Şubesi Başkanı Tolga Ok, her yıl Aralık ayında düzenlenen gecenin ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı ertelendiğini belirterek ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı yapılan 15 Temmuz hain darbe girişimini kınadı.

“GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ”

Ok konuşmasının devamında, “İnşaat Mühendisleri olarak bizler, inşaat sektörüne yön veren, ülke ekonomisine yaşamsal katkılar sunan, güvenli yapılar ile insanların can ve mal emniyeti için çalışan sektörün emekçileri, değişmez temsilcileriyiz. Yine bizler; siyasetçilerimizle, bürokratlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, akademisyenlerimizle, meslek odalarımızla çağdaş, modern bir Kocaeli ve beraberinde Türkiyemiz için çalışıyoruz. Çalışmaya da var gücümüzle devam edeceğiz. Evet! Biz bir aileyiz. Hem de çok büyük ve güçlü bir aileyiz.Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber bu ailenin birer ferdi olmaktan, gönüllü olarak meslektaşlarımıza ve sektörümüze hizmet etmekten çok mutluyuz. Çünkü biz meslek büyüklerimizden böyle gördük, böyle öğrendik” dedi.

“HER ZAMAN ÖRNEK OLDUNUZ”

Konuşmasında meslek büyüklerine seslenen Ok, “Sizlere ürettiğiniz mesleki değerler için minnettarız; çünkü biliyoruz ki, yıllarca özveriyle, meşakkatle ve onurla mesleğimizi icra ettiniz. Mesleki itibarı korumayı, mesleki etiği savunmayı asli görev saydınız. Özel yaşamınızdan ödün verdiniz; ailelerinizden, sevdiklerinizden ayrı yaşamayı seçtiniz; özlemlerinizi, beklentilerinizi proje masalarına, şantiyelere nakşettiniz; zorlu şartlara aldırmadan, gece gündüz demeden, sağlığınızı, güvenliğinizi hiçe sayarak binalar, köprüler, yollar inşa ettiniz. Bugün itibariyle meslekte 40 yılınızı ve 25 yılınızı tamamladınız. Yaptıklarınız ve emekleriniz için her türlü takdir ve teşekkürü hak ettiniz. Biz "Genç Mühendislere" her zaman örnek oldunuz. Meslek büyüklerimi huzurlarınızda bir kez daha yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“ONLAR BAŞARILI OLAMAYACAK”

Ok’un ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve ilçe belediye başkanlarımız adına hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Birliğimizi bozmak isteyen hain terör örgütleri var. Ancak terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar biz bu bütünlüğü gösterdiğimiz sürece onlar başarılı olamayacaktır” dedi.

“YENİ YAŞINIZ KUTLU OLSUN”

Özak konuşmasının devamında, “Sizler çok saygın bir meslek icra ediyorsunuz. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz ve kentimiz deprem kuşağında bulunuyor. Deprem bizim için uzak bir ihtimal değil yakın bir tehdittir. 1999’da yaşanan deprem sonrasında deprem gerçeğini en iyi anlayan kent olduk. Bu anlamda bizler yerel yönetimler olarak deprem riskine göre kentimizi inşa ediyoruz. Bu açıdan bizler elimizde bulunan bu inşaat mühendisleri potansiyelimizi kullanmalıyız. Mimarlık ve İnşaat kardeş mesleklerdir. Her iki mesleğin ülkenin gelişimi açısında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesile ile meslekte 25 ve 40.yıllarını dolduran meslek büyüklerini tebrik ediyorum. Yeni yaşınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

KESER COŞTURDU

Şebnem Öztürk Organizasyon, Polisan Home Cosmetics, Hidromek, Peri, Özon Alüminyum, Volkan Kavşut İnşaat, Mamikler Group ve ERT Reklam Limited Şirketi’nin organizasyonunda gerçekleşen program daha sonrasında meslekte 25.ve 40.yıllarını dolduran üyelere onur plaketlerini vererek devam etti. Geceye katılan protokol üyeleri da plaket veren isimler arasında yer alırken gecenin sonunda sahne alan ünlü şarkıcı Mustafa Keser seslendirdiği parçalarla programa renk kattı. Davetliler Keser’in seslendirdiği parçalarla gece geç saatlere kadar eğlecenin tadını çıkardı.

MESLEKTE 40. YILINI DOLDURAN ÜYELER

Ahmet Osman Dirlik, Temel Çubukcu, Yaver Teker, Macit Palaz, Ahmet Mustafa Özmet, Rafet Yıldızlı, Arif Kılıç, Haşim Şenol Kutlutan, Muzaffer Sütlüoğlu, İhsan Özdeş, Feyzi Gündoğan, M.Erdoğan Aydın, Faik Recai Bayraktar, Osman Nuri Demirel, Yüksel Demirkaya, Necati İlhan, Zafer Alponat, İ.Zafer Tokmak, Ali Altın, İsmail Çalışkan, Alaattin Tosunor

MESLEKTE 25. YILINI DOLDURAN ÜYELER

Atiye Sevgi Güleryüz, Sinan Kalyoncu, Cem Çakım, Tuncay Rüstemoğlu, Recai Keskin, Hüseyin Kana, Murat Emeksiz, Osman Özbay, Servet Arı, Mehmet Alkan, Ulgar Tanriber, Ertuğrul Kadakal, Hüseyin Aslan, Akif Şahinkaya, Cüneyt Kaçar, Bahri Savcı, Erol Saraç, Murat Marmara, Özcan Demir, Yalçın Akyüz, Kahraman Ordu, Bülent İmren, Nalan Behiye Ergün, Mehmet Şeker

Nurşah ŞAHİN