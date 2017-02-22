Toplam 18 saat devam eden ve inşaat mühendislerinin katıldığı kursun sunumunu Netcad Eğitmeni Harita Mühendisi Emre Davut verdi. Davut, “Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında temel harita, projeksiyon ve veri yapıları konusunda bilgi sahibi olabilecek ve oluşturulan projeleri otomatik olarak paftalayabilecek,çıktılarını alabilecek, projeleri Google Earth’e aktarabilecek, Google Earth’den de projelerine veri alabilecekler” dedi. Uygulamalı olarak verilen eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.
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İMO’da Netcad Yol Projelendirme kursu
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından oda üyelerine yönelik “Netcad Temel Eğitimi / Anamodül & Netsurf Sertifikalı Eğitim” konulu kurs düzenledi.
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