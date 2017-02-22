  • BIST 88.923
  • Altın 143,209
  • Dolar 3,5988
  • Euro 3,7823
  • Kocaeli : 14 °C
  • İstanbul : 11 °C
  • Sakarya : 14 °C

İMO’da Netcad Yol Projelendirme kursu

»
İMO’da Netcad Yol Projelendirme kursu
İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından oda üyelerine yönelik “Netcad Temel Eğitimi / Anamodül & Netsurf Sertifikalı Eğitim” konulu kurs düzenledi.

Toplam 18 saat devam eden ve inşaat mühendislerinin katıldığı kursun sunumunu Netcad Eğitmeni Harita Mühendisi Emre Davut verdi. Davut, “Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında temel harita, projeksiyon ve veri yapıları konusunda bilgi sahibi olabilecek ve oluşturulan projeleri otomatik olarak paftalayabilecek,çıktılarını alabilecek, projeleri Google Earth’e aktarabilecek, Google Earth’den de projelerine veri alabilecekler” dedi. Uygulamalı olarak verilen eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İZMEK kursiyerlerine kemik taraması22 Şubat 2017 Çarşamba 12:56
  • Halepli bebeklere mama gönderdiler22 Şubat 2017 Çarşamba 12:55
  • Konak Camii Kreşi hizmete girdi22 Şubat 2017 Çarşamba 12:54
  • Mardinli öğrenciler Muhtar Zaim’e teşekkür etti22 Şubat 2017 Çarşamba 12:53
  • Hikmet Uluğbay’da örnek çalışma22 Şubat 2017 Çarşamba 12:51
  • AKP üyesi bin 200 kişinin seçmen listelerinde ismi yok22 Şubat 2017 Çarşamba 12:48
  • Başiskele’nin hedefi Ulusal Kalite Ödülü22 Şubat 2017 Çarşamba 12:45
  • Berberoğlu: Referandumdan en iyi evet oranıyla çıkacağız22 Şubat 2017 Çarşamba 12:43
  • Baran: Halkın boynunu eğecek yanlışımız olmadı22 Şubat 2017 Çarşamba 12:40
  • Paralarını alamayan işçiler İSYANDA!22 Şubat 2017 Çarşamba 12:32
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim