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İMO’dan eğitime devam

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İMO’dan eğitime devam
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’nin üyelerine yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Son olarak düzenlenen etkinlikte “Betonarme Yapılarda Şantiyelerde Güvenlik Kalıp ve İskele Sistemleri” konusunda üyelere bilgiler verildi. Odanın eğitim salonunda gerçekleşen seminerde üyelere eğitimi İnşaat Mühendisi Hasan Bakırel tarafından verildi.

 

BASİT BİR YÖNTEM

Peri Kalıp ve İskele Bölge Satış Müdürü olan Hasan Bakırel, “Betonarme yapılarda kullanılacak olan endüstriyel kalıp ve iskele sistemleri iş güvenliğini ön planda tutan, az parça ile kurulabilen, yapı ve plandan bağımsız olan ekonomikliği sağlamalıdır. Son yeni perde kalıbı sistemi olan PERİ DUO ile vinçten bağımsız olarak temel, perde, kolon ve döşeme altı kalıbı yapılıyor. DUO yenilikçi malzemedir, çok amaçlıdır ve basit montaj edilebilir” dedi.

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