İMO’dan Meslekte Onur Gecesi

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin her yıl düzenlediği Kuruluş Yıldönümü ve Meslekte Onur Gecesi, 10 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’nin her yıl düzenlediği Kuruluş Yıldönümü ve Meslekte Onur Gecesi, ülkemizde yaşanan son derece üzücü terör olaylarından dolayı 10 Şubat Cuma gününe ertelendi. İMO Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetiminin ev sahipliğinde The Ness Hotel'de saat 19.00’da gerçekleştirilecek etkinlikte ünlü şarkıcı Mustafa Keser sahne alacak. İnşaat Mühendisleri Odası, bu özel gecede meslekte 40’ıncı ve 25’inci yılını dolduran inşaat mühendislerine de değerli hizmetleri için plaket takdim edecek.