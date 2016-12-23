İnanç Türkeş kürsüde yer buldu

Maç boyunca oldukça üstün bir basketbol ortaya koyan TEV Özel İnanç Türkeş rakibini 55-15’lik skorla devirdi ve kürsüde kendine yer buldu. İnanç Türkeş’te Beril Ay 22 sayı, Sinem Korkmaz da 18 sayı atarak dikkat çeken isimler oldu.
ÖZEL İNANÇ TÜRKEŞ LİSESİ: 55 DARICA ÜLKÜN YALÇIN AL:15
SALON: İzmit Atatürk
HAKEMLER: Derya Sevinç ***, Onurcan Kıymaz ***
ÖZEL İNANÇ TÜRKEŞ LİSESİ: Beril Ay **** (22), Hatice Ecegöz *** (12), Sinem Korkmaz **** (18),Melis Yalçın **, İlayda Yeniçeli *** (1), İnci Metenoğlu **, Elif İçen *** (2), Öykü Su Bağan **, Bengisü Üstüntaş **,Başak Aydın **,Çağla Toktaş **, Bahar Kahraman **
DARICA ÜLKÜN YALÇIN AL: Melisa Aydemir **, Tuna Özcan *** (5), Selenay Arslaner *** (6), İrem Yıldız ** (2), Ayşe Yağmur Bıçakçı **, Saliha Gül Varol **, Cansu Çiçek **, Rüyam Rabia Aras **, Zeynep Ece Tilki **, Betül Bulut *** (2), Gamze Mamak **, Ecenur Dönmez **, Simla Okçu **, Esra İnan **.
1.PERİYOT: 9-2
2.PERİYOT: 20-8
3.PERİYOT: 39-15
MAÇIN SONUCU: 55-15