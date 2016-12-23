İnanç Türkeş kürsüde yer buldu

Okullar Arası Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği üçüncülük maçında TEV Özel İnanç Türkeş Lisesi ile Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi karşılaştı.

Maç boyunca oldukça üstün bir basketbol ortaya koyan TEV Özel İnanç Türkeş rakibini 55-15’lik skorla devirdi ve kürsüde kendine yer buldu. İnanç Türkeş’te Beril Ay 22 sayı, Sinem Korkmaz da 18 sayı atarak dikkat çeken isimler oldu.

ÖZEL İNANÇ TÜRKEŞ LİSESİ: 55 DARICA ÜLKÜN YALÇIN AL:15

SALON: İzmit Atatürk

HAKEMLER: Derya Sevinç ***, Onurcan Kıymaz ***

ÖZEL İNANÇ TÜRKEŞ LİSESİ: Beril Ay **** (22), Hatice Ecegöz *** (12), Sinem Korkmaz **** (18),Melis Yalçın **, İlayda Yeniçeli *** (1), İnci Metenoğlu **, Elif İçen *** (2), Öykü Su Bağan **, Bengisü Üstüntaş **,Başak Aydın **,Çağla Toktaş **, Bahar Kahraman **

DARICA ÜLKÜN YALÇIN AL: Melisa Aydemir **, Tuna Özcan *** (5), Selenay Arslaner *** (6), İrem Yıldız ** (2), Ayşe Yağmur Bıçakçı **, Saliha Gül Varol **, Cansu Çiçek **, Rüyam Rabia Aras **, Zeynep Ece Tilki **, Betül Bulut *** (2), Gamze Mamak **, Ecenur Dönmez **, Simla Okçu **, Esra İnan **.

1.PERİYOT: 9-2

2.PERİYOT: 20-8

3.PERİYOT: 39-15

MAÇIN SONUCU: 55-15