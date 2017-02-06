InnoTEAM yarışması başlıyor...

Doğu Marmara KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi InnoTEAM yarışması hakkında bilgi veren MARKA Genel Sekreter Vekili Şevket Kırıcı, yarışmada inovasyon yönetimi becerisinin ölçüldüğü, değerlendirildiği ve geliştirildiğini söyledi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Doğu Marmara KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi lnnoTEAM yarışması hakkında geçtiğimiz gün toplantı salonunda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya MARKA Yönetimi ve yarışmaya katılacak olan çok sayıda firma katıldı. Yarışmaya katılacak olan firmalar ise 6 Şubat-17 Mart tarihleri arasında başvurabilecek.

“İNOVASYON KONUSUNDA BİLİÇLENDİRİLECEK”

Açılış konuşması yapan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Şevket Kırıcı, “MARKA tarafından hazırlanan Doğu Marmara 2014-2023 Bölge Planı ve Bölgesel İnovasyon Stratejisi'nde yüksek katma değerli, yenilikçi ve teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere geçilmesi için tanımlanan stratejilerden biri inovasyon yönetimi danışmanlığının geliştirilmesi olarak tanımlanmıştır. Bu stratejiden yola çıkarak bölgedeki işletmelerin inovasyon yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi ve inovasyon kapasitelerinin artırılması amacıyla ”Doğu Marmara KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi lnnoTEAM Yarışması" çalışması gerçekleştirilmiştir”şeklinde konuştu.

“İNOVASYON YÖNETİMİ GELİŞECEK”

lnnoTEAM’in, Doğu Marmara Bölgesi'ndeki (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) işletmelerin inovasyon yönetimi becerisinin ölçüldüğü, değerlendirildiği ve geliştirildiği bir yarışma sistemi olduğunu açıklayan Kırıcı, “lnnoTEAM yarışmasının amacı bölgedeki işletmelerde inovasyon yönetimi farkındalığının artırılması, inovatif işletmelerin tespit ve teşvik edilmesi, bu işletmelerin inovasyon yönetimi becerilerinin geliştirilmesidir. Bu yarışma ile, firmalar inovasyon konusunda güçlü ve gelişmeye açık yönleri hakkında işin uzmanları tarafından geribildirim alabilecek, diğer katılımcı firmalara göre kendini kıyaslayabilecek ve İnovasyon yönetimini geliştirebileceklerdir. Firmaların yarışmaya başvurabilmesi için kuruluşunun üzerinden 3 yıl geçmesi gerekecek ve en az 20 en fazla 1000 çalışanı olmak zorundadır” dedi.

“YARIŞMA 5 AŞAMADAN OLUŞUYOR”

Kırıcı, “lnnoTEAM, iki aşamalı bir değerlendirme ve elemenin ardından, firmalara atanan mentör, inovasyon uzmanları ve firma ile oluşturulacak takımların yapacağı çalışmalar sonucunda en çok gelişmeyi gösteren firmaların jüri tarafından belirlendiği bir süreci kapsıyor. Jürinin değerlendirmesine göre; finale kalan firmalara ”En iyi lnnoTEAM Ödülü", ”Jüri Özel Ödülü" ve ”Kategori Ödülleri” verilecektir. 6 Şubat 2017 tarihinde “lnnoTEAM Yarışması Tanıtım Toplantısının" ardından başlayacak olan başvuru süreci 17 Mart 2017 Saat 23:59’ da bitecek. Yarışma, 5 aşamalı bir süreci kapsamakta olup Aralık 2017’de ödül töreniyle sona erecek” diye konuştu. Selin BECER