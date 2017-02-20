InnoTEAM Yarışmasına başvuru süresi o gün sona eriyor

Doğu Marmara KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi InnoTEAM Yarışmasına başvurular devam ediyor, Yarışmaya son başvuru tarihi 17 Mart…

"Doğu Marmara KOBİ’lerinin İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi InnoTEAM Yarışması” 6 Şubat’ta başladı. Yarışmadan firmaların azami faydayı sağlayabilmesi için bölge illerinde panel programları oluşturuldu. Bu kapsamda düzenlenen panellerden ikincisi Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını ve panelin ilk konuşmasını yapan Doğu Marmara Kalkanıma Ajansı Genel Sekreter Vekili Şevket Kırıcı konuyla ilgili bilgi verdi.

TÜM ÜLKEYE YAYILMASI

Kırıcı, InnoTEAM yarışma projesinin çıkış noktası ve yarışma süreci hakkında bilgilendirmede bulunarak, “Bu yarışma ile bölgedeki KOBİ’lerin inovasyon yönetimi becerilerinin geliştirilmesinin, inovatif KOBİ’lerin tespit ve teşvik edilmesinin ve bölgenin inovasyon farkındalığının artırılmasının amaçlandığını” belirtti. Kırıcı, konuşmasına “InnoTEAM yarışmasıyla kurgulanan bu sistemin, ulusal inovasyon yönetimi sisteminin geliştirilmesi için gerekli altyapının sağlanmasında önemli bir örnek teşkil ettiğini ve bundan sonraki aşamanın bu uygulamanın tüm ülkeye yayılması konusunda çalışmak olduğunu” dile getirdi.

SKON BAŞVURU 17 MART

InnoTEAM yarışmasında MARKA’nın çözüm ortağı olan Sabancı Üniversitesi ekibini temsilen Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü’nde Kıdemli Uzman olan Cem Emre Memiş ise ikinci panelist olarak inovasyon yönetim danışmanlığının ne olduğu, dünyada bu alandaki başarılı uygulama örnekleri ve bu yarışma kapsamında uygulayacakları anketin içeriği hakkında katılımcılara bilgi verdi. Panelin son konuşmasını, inovasyon yönetimi konusundaki engin tecrübelerini aktarmak üzere paneli onurlandıran ASAŞ Alüminyum İnsan Kaynakları ve Stratejik Planlama Direktörü Birol Büyüksivri gerçekleştirdi. 6 Şubat’ta başlayan InnoTEAM Yarışmasına başvuru süreci 17 Mart 2017 Saat 23:59’da bitecektir. Başvuru formunu doldurmak ve detaylı bilgi edinmek için: http://innoteam.marka.org.tr