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İnşaat işçisi hastanede yaşamını yitirdi

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İnşaat işçisi hastanede yaşamını yitirdi
İzmit Bekirdere Mahallesinde ikamet eden ve çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan inşaat ustası Muhammet Derin, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmit Bekirdere Mahallesi Doğan Sokak adresinde ikamet eden inşaat işçisi Muhammet Derin (41) yaklaşık 10 gün önce İzmit Yeşilova Mahallesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Derin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Muhammet Derin’in cenazesi Bahar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

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