İnsan düşmanına yapmaz

Kocaelispor’un bugünkü antrenmanında neşe hakimdi.

4-0 kazanılan Erzin Belediyespor maçının ardından moralleri üst seviyede olan Yeşil Siyahlılarda doğum günü olan Kadir Gezer’e de sürpriz yapıldı.

SAÇLARIN BÖYLE DAHA İYİ OLMUŞ

7 Şubat 1992 doğumlu olan başarılı sağ bekin kafasında iki koli yumurta kıran Ali Keten, Burak Özbakır, Volkan Mert, Oğuzhan, Kemalcan ve Mesut, Kadir’i adeta menemene çevirdi. Yeşil Siyahlı futbolcular Kadir’i doğduğuna pişman ederken, yumurta ile bulanan Gezer’e, “Saçların bu şekilde daha iyi olmuş, böyle devam et” diyerek takıldılar.