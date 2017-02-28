“İnsana Saygı” Ödülü 5’inci kez Vaillant Group’un oldu

Kariyer.net'in aday başvurularını yanıtlama, en çok başvuru alma ve en çok istihdam yaratma kriterlerini başarıyla yerine getiren Vaillant Group Türkiye İK ekibi, yeni teknolojilere uyum sağlayarak dijitalleşirken, saygıyı ve özeni yitirmeme ilkesiyle har

Isıtma-soğutma sektörünün öncü kuruluşu Vaillant Group Türkiye, İnsan Kaynakları Zirvesi’nde aralıksız 5’inci kez, "İnsana Saygı Ödülü"ne layık bulundu. Vaillant Group Türkiye bu ödüle; aday başvurularını %99’un üzerinde yanıtlama, 20000’den fazla başvuru alma ve kariyer.net üzerinden en az 75 kişiye istihdam yaratma kriterlerini yerine getirdiği için aldı. Kariyer.net’in ana sponsorluğunda düzenlenen 16’ncu ödül organizasyonunda ödülü Vaillant Group Türkiye İK Direktörü Nilüfer Birdal aldı. Birdal, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Şirketlerin kurumsal itibarını etkileyen en önemli İK süreçlerinden birinin işe alım olduğuna inanıyoruz. Bu süreci insana saygılı, değer veren, destekleyen, duyarlı bir şekilde yürüten şirketler kurumsal itibarda fark yaratıyor. İşe alım süreci aday açısından ister red ister kabulle sonuçlansın, bu sürede kendilerine gösterilen özen, samimiyet, takip ve ilgiden duydukları memnuniyet derecesi, şirketlerin itibarında kritik bir önem taşıyor. Dijitalleşen dünyamızda kolaylaşan başvuru sistemi nedeniyle, işe alım görevlilerinin yoğunluğu önemli ölçüde arttı. Özgeçmişlerin elenmesi, adaylarla telefonda ön mülakat yapılması, karşılıklı görüşmelerin organize edilmesi her aşamada büyük bir dikkat, titizlik ve özveri gerektiriyor. Biz İK ekibi olarak her sene aldığımız başarı ödülleriyle şirketimizi gururlandırmaya devam ediyoruz. Bir yandan yeni teknolojilere uyum sağlayarak dijitalleşirken, diğer yandan saygıyı ve özeni yitirmeme ilkesiyle hareket ediyoruz.”

Değerlendirme nasıl yapıldı?

Kariyer.net, şirketleri; en az 20 bin iş başvurusu almış olması, başvuru cevaplama süresinin 21 günden önce tamamlanması, cevap oranının %99 ve üzerinde olması ile en az 75 kişiye istihdam yaratılması kriterlerine göre değerlendirdi. Vaillant Group Türkiye İK ekibi; 2016 yılında aldığı 49016 başvuru sayısı, başvurulara en fazla 5 gün içerisinde %99,99 yanıt veren çalışmaları ve 2016 yılında Kariyer.net sitesinden yapılan başvurulardan 77 kişiye istihdam yarattığı için bu kriterleri fazlasıyla yerine getirmiş oldu. İK ekibi bu başarıya ulaşmak için yıl boyunca her gün düzenli olarak kariyer.net sitesindeki ilanlarını güncelledi, başvuruları kısa sürede ve düzenli olarak uygun mektuplarla cevapladı ve işe aldığı her adayı kariyer.net üzerinden "işe alındı" ibaresiyle etiketledi.