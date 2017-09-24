İnsanüstü mücadele!..

Kocaelispor’un Karaköprü Belediyespor maçında aldığı galibiyetin yankıları devam ediyor. Tüm maçlarda canını dişine takan futbolcular, Karaköprü maçında tam anlamı ile insanüstü etti

O SIKINTI DEVAM ETTİ

Karaköprü Belediyespor karşısında 90 dakika boyunca temposunu düşürmeyen, öne geçtiği 76. dakikaya kadar çok adamla rakip sahada pres yapan Kocaelispor, galibiyeti ne kadar çok istediğini gözler önüne serdi. Sultanbeyli, Uşak ve Tekirdağ maçlarında da maçı kazanacak kapasitede bir futbol kimliği ile mücadele eden Kocaelispor’un sonuca gitme konusundaki sıkıntısı Karaköprü maçında da kendini gösterdi.

TEMPOMUZ ÇOK İYİYDİ

Yeşil Siyahlılar Urfalı rakibi karşısında maça hızlı başladı ve özellikle ilk 25 dakika yüksek bir tempo yaptı. İshak ve Hamzaile gole yaklaşan ekibimiz neticeye ulaşamazken, konuk ekip Buğrahan ile uzaklardan kalemizi yokladı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Kocaelispor, Uşakspor maçında da ilk yarıda son derece yüksek tempoda mücadele etmiş ancak ikinci yarıda oyunu rakibine vermişti.

13 KASIM 2016’DAN SONRA İLK KEZ

Karaköprü maçında da böyle bir senaryo olur mu diye düşünenler yanıldı. Her ne kadar Buğrahan’ın golü ile 47. dakikada geriye düşse de erken gelen reaksiyon maçın kader zaman dilimiydi. Hamza, bireysel yeteneğini golle süsledi. Böylece Kaptan Hamza, 13 Kasım 2011’de oynanan deplasmanda 3-2 kazanılan Çorum Belediyespor maçının ardından ilk kez golle tanıştı.

BAŞAK BU KEZ FİLELERİ GÖRDÜ

Kocaelispor, 70’de geriye düşebilirdi. Mehmet’in şutu Can Emre’nin bacaklarının arasında eridi. Temsilcimiz 76’da 2-1 öne geçti. Geçen sezon da duran toplarda gol arayan, İsmetpaşa’daki Tekirdağ, Kızılcabölük ve Karacabey maçlarında direkleri döven Murat Başak bu kez fileleri gördü ve Kocaelispor kariyerindeki ikinci, profesyonel kariyerindeki 9. golüne imza attı. Başak, Yeşil Siyahlı forma ile ilk golünü 10 Nisan 2016’da 3-0 kazanılan Babaeski maçında atmıştı. Skor 1-1’ken

HAK ETTİĞİMİZİ ALDIK

Kocaelispor 2-1 öne geçtikten sonra zaman geçmek bilmedi. Birçok tanıdık ismin formasını giydiği ve tarihinin ilk profesyonel sezonunu geçiren Karaköprü Belediye’de 87. dakikada Alican Tez’in kafa vuruşu direğin dibinden auta çıktı ve tüm kent derin bir oh çekti. Geçen sezon İsmetpaşa Stadı’nda 1-1 sona eren Sancaktepe maçında Hamza ile Burak Süleyman’a “Haklı” kırmızı kart gösteren hakem Levent Aktan’ın son düdüğü ile Kocaelispor sezonun ilk galibiyetine de ulaşmış oldu. Erdem ÖVÜÇ