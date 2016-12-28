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İnternette konut arama oranı yüzde 83 oldu!

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İnternette konut arama oranı yüzde 83 oldu!
Son dönemde hızla yükselen dijital dünyanın gücünden yararlanarak büyük kitlelere ulaşan gayrimenkul sektörü, dijital çözümlerin de etkisiyle pazar gücünü katlamaya devam ediyor.

Yapılan bir araştırmaya göre; insanlar konut almadan önce arama motorunda mutlaka arama yapıyor. İnternette konut arayanların yüzde 83′ü firma adı kullanmadan genel terimlerle ilgili sonuçlara ulaşmaya çalışıyor.

 

“İMKANLAR SUNULMALI”

Bu kapsamda dijital dünyanın firmalar açısından yeni müşterilere ulaşma ve benzersiz fırsatlarla buluşma noktası olduğunu belirten CRM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, dijital medyanın gayrimenkul sektörü için vazgeçilmez bir pazarlama unsuru olduğunu söyledi. Gayrimenkul sektörüne dijital gelişim faaliyetleriyle ışık tutan çalışmaların inşaat firmalarıyla müşterileri arasındaki bağı güçlendiren bir unsur olarak değerlendirdiklerini aktaran Becer, büyümenin sürdürülebilir olmasını sağlamak için ajansların inşaat firmaları için tüm olanakları sunması gerekliliğinden bahsetti.

 

“DİJİTAL MEDYA VAZGEÇİLMEZİMİZ”

CRM Medya’nın gayrimenkul alanında özellikle satışa odaklanmış ve müşterilerine 360 derece dijital medya hizmeti sunan bir reklam ajansı olduğunu aktaran Becer, “CRM Medya olarak, gayrimenkul sektörünün istatistiksel verilerini inceleyerek, ev alacak kişilerin gayrimenkul sektörü konusunda fikir sahibi olmasına destek oluyoruz. Çünkü dijital medyanın gayrimenkul sektörü için vazgeçilmez bir pazarlama unsuru olduğuna inanıyoruz” dedi.

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