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IONIQ Hybrid, Türkiye’de

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IONIQ Hybrid, Türkiye’de
Hyundai, tüm zamanların en teknolojik ve en yenilikçi hibrit teknolojisine imzasını atarak IONIQ Hybrid modelini Türkiye’de satışa sundu

Hyundai IONIQ, elektrikli (EV), Plug-in Hybrid (PHEV) ve Hybrid (HEV) motorun sadece tek bir gövdede buluştuğu dünyadaki ilk otomobil olma özelliğine sahip.

 

ARACIN ÖZELLİKLERİ

Dünyanın tek gövdede 3 farklı elektrikli sürüş kombinasyonu sunan ilk otomobili olan Hyundai IONIQ Hybrid, yüzde 53,5 oranındaki ultra yüksek dayanımlı çelik yapısı ile dikkat çekiyor. 7 hava yastığı bulunan ve ağırlığı çeliğe göre 12.6 kg azaltılan üstün özellikli alüminyum kaput ve bagaj kapağı aracın özelliklerinden birisi.

 

3.9 LİTRE YAKIT TÜKETİMİ

Ayrıca 0.24 Cd hava direnç katsayısına sahip gövdesu, Euro Ncap’ten alınan 5 yıldız ve Red Dot Yılın Tasarım ödülü de yeni Hyundai IONIQ Hybrid’in en önemli başarılarından birisi. Öte yandan mavi, beyaz, gümüş gri ve manyetik gri olmak üzere farklı gövde rengi seçenekleri bulunuyor. Hyundai IONIQ modelinin 443 litrelik geniş ve kullanışlı bagaj hacminin yanı sıra ortalama 3.9 litre yakıt tüketimi ve çift kavramalı 6 ileri DCT şanzımanı dikkat çeken diğer özelliklerinden.

 

TÜRKİYE FİYATI!

Hyundai IONIQ Hybrid, Türkiye’de iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Elite Plus DCT 123 bin 900 lira, daha donanımlı ve daha üst düzey özelliklere sahip Progressive Pack donanım seviyesine sahip IONIQ Hybrid ise 149 bina 900 liralık fiyatlarla Hyundai meraklılarına sunuluyor.

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