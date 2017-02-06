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İpek Kağıt, 22 yılını 300 çalışanıyla kutladı

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İpek Kağıt, 22 yılını 300 çalışanıyla kutladı
Özellikle Gölcük ve Karamürsel’den bir çok çalışanı olan İpek Kağıt, geçtiğimiz hafta Toplam Kalite Yolculuğu’ndaki 22. yılını Yalova Fabrikası’nda yaklaşık 300 çalışanın katılımı ile kutladı.

Fabrikalar Direktörü Erdem Ülkümen’in yaptığı açış konuşması ile başlayan program; Toplam Kalite Ödülleri Yürütme Prosedürü’ne göre başarılı takımlara ve uzun yıllar kuruluşa hizmet eden çalışanlara ödüllerinin verilmesiyle devam etti. İpek Kağıt Genel Müdürü Sertaç Nişli’nin yıllık paylaşım sunumu ile devam eden toplantı kokteyl ile sona erdi.

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