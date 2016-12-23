İptal edilen seçimini kazanan Porsuk: Seçim iptali bizi şaşırtmadı

KOÜ Öğrenci Konseyi seçimlerinde başkan seçilen ve ardından yapılan itirazlar sonucunda seçimin iptal edilmesi üzerine Fahrettin Porsuk, bazı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz ay yapılan Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçimlerini Fahrettin Porsuk kazanmıştı. Porsuk’un seçimi kazanmasının ardından yapılan itirazlar sonucunda seçim iptal olmuş ve Kocaeli Üniversitesi’ne birçok kesimden tepkiler dile getirilmişti. Konu hakkında basın açıklaması gerçekleştiren Fahrettin Porsuk,” Seçimi iptal ettirme komisyon başkanı Bekir Çakır, AKP Başiskele Belediye Başkan aday adayı Metin Geldeş ise AKP Gençlik Kolları Doğu Marmara Koordinatörü olduğu için doğal olarak seçimi iptal etmeleri bizi şaşırtmadı. . Mademki usulsüzlük var, usulsüzlük olan okul müdürlerini açığa alıp soruşturma başlattınız mı?” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATTINIZ MI?

Bilindiği üzere 102 bin öğrencinin oy kullandığı, Kocaeli üniversitesi öğrenci konsey başkanlığı seçimi gerçekleşti diyen Fahrettin Porsuk,” Bu süreçte arkadaşlarımız, hocalar tarafından tehdit edildi, baskı altına alındı. Bu konu ile ilgili rektör beyle görüşüldü. Rektör bey okulda 180 hoca var hangisine etki edeyim dedi. Seçimi iptal ettirme komisyon başkanı Bekir Çakır, AKP Başiskele Belediye Başkan aday adayı Metin Geldeş ise AKP Gençlik Kolları Doğu Marmara Koordinatörü olduğu için doğal olarak seçimi iptal etmeleri bizi şaşırtmadı. Seçimi iptal ettirme komisyon başkanı Sayın Bekir Çakır madem seçim yapılan fakülte ve meslek yüksekokullarında usulsüzlük vardı; neden seçimlerin bitip başkanın belirlenmesinden sonra seçimlere müdahil oldunuz. Mademki usulsüzlük var, usulsüzlük olan okul müdürlerini açığa alıp soruşturma başlattınız mı?” ifadelerini kullandı.

“ARKADAŞIMIZ TEHDİT EDİLDİ”

Porsuk basın açıklamasında,” AKP’ye yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu şube başkanı Abdulvahap Akıcı, yüksek lisans yapan arkadaşımızı yüksek lisansını yakmakla tehdit etmiştir. Üzerindeki baskıyı azaltmak, günah çıkartmak için; ‘Ben olsam seçimi iptal etmezdim’ başlığıyla gazeteye verdiği yazı da ilk olarak Kendisinin başından itibaren seçim konusunda tarafsız olduğunu hatta iki isme de birlik içerisinde hareket edilmesi gerektiği yönünde düşüncelerini aktardığını söyledi. Kendisini dürüstlüğe davet ediyorum bırakın konuşmayı kendisini yolda görsem tanımam” şeklinde konuştu.

“BİLİNÇLİ OLARAK YAPILIYOR”

Bilindiği üzere FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası YÖK dekanlardan istifalarını talep etmişti diyen Porsuk,” Prof. Dr. Saadetin Hülagü dekanların bir müddet vekâleten daha sonra da asaleten göreve başlayacaklarını ve güvenlik soruşturmasından geçemeyenlerin görevden alınacağını belirtmişti. Sözlerine ‘İşin içerisinde FETÖ var ve ekibin parmağı var. Bilinçli olarak yapılıyor. Bizim için önemli olan Türkiye, kim neyi hak ediyorsa hak ettiği verilmesidir ‘diye devam eden Akıncı 5 aylık bir süreç geçmesine rağmen güvenlik soruşturmaları sonuçlanamamasına mı vurgu yapmak istedi” diye konuştu.

“102 ÖĞRENCİNİN İRADESİ SİLİNİP ATILIYOR”

Fahrettin Porsuk sözlerini,” 2 aydır uyumadan canla başla mücadele veren arkadaşlarımızın emekleri, çabaları ve 102 bin öğrencinin iradesi nasıl bir çırpıda silinip atıyor. Daha dört ay önce 15 Temmuzda demokrasi için evlerimize girmezken bu şahıslar kendilerine hiç mi pay çıkartıp ders almamışlardır. Sayın Prof. Dr. Saadetin Hülagü hocamızın bunları görüp gerekli adımları atmasını temenni ediyoruz” ifadeleriyle noktaladı. Serkan BORLAK

İptal kararı (Yukarıdaki fotoğraf)