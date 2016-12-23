  • BIST 77.188
  • Altın 127,726
  • Dolar 3,5111
  • Euro 3,6674
  • Kocaeli : 1 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : 1 °C

İptal edilen seçimini kazanan Porsuk: Seçim iptali bizi şaşırtmadı

»
İptal edilen seçimini kazanan Porsuk: Seçim iptali bizi şaşırtmadı
KOÜ Öğrenci Konseyi seçimlerinde başkan seçilen ve ardından yapılan itirazlar sonucunda seçimin iptal edilmesi üzerine Fahrettin Porsuk, bazı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz ay yapılan Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçimlerini Fahrettin Porsuk kazanmıştı. Porsuk’un seçimi kazanmasının ardından yapılan itirazlar sonucunda seçim iptal olmuş ve Kocaeli Üniversitesi’ne birçok kesimden tepkiler dile getirilmişti. Konu hakkında basın açıklaması gerçekleştiren Fahrettin Porsuk,” Seçimi iptal ettirme komisyon başkanı Bekir Çakır, AKP Başiskele Belediye Başkan aday adayı Metin Geldeş ise AKP Gençlik Kolları Doğu Marmara Koordinatörü olduğu için doğal olarak seçimi iptal etmeleri bizi şaşırtmadı. . Mademki usulsüzlük var, usulsüzlük olan okul müdürlerini açığa alıp soruşturma başlattınız mı?” ifadelerini kullandı.

 

SORUŞTURMA BAŞLATTINIZ MI?

Bilindiği üzere 102 bin öğrencinin oy kullandığı, Kocaeli üniversitesi öğrenci konsey başkanlığı seçimi gerçekleşti diyen Fahrettin Porsuk,”  Bu süreçte arkadaşlarımız, hocalar tarafından tehdit edildi, baskı altına alındı. Bu konu ile ilgili rektör beyle görüşüldü. Rektör bey okulda 180 hoca var hangisine etki edeyim dedi. Seçimi iptal ettirme komisyon başkanı Bekir Çakır, AKP Başiskele Belediye Başkan aday adayı Metin Geldeş ise AKP Gençlik Kolları Doğu Marmara Koordinatörü olduğu için doğal olarak seçimi iptal etmeleri bizi şaşırtmadı. Seçimi iptal ettirme komisyon başkanı Sayın Bekir Çakır madem seçim yapılan fakülte ve meslek yüksekokullarında usulsüzlük vardı; neden seçimlerin bitip başkanın belirlenmesinden sonra seçimlere müdahil oldunuz. Mademki usulsüzlük var, usulsüzlük olan okul müdürlerini açığa alıp soruşturma başlattınız mı?” ifadelerini kullandı.

 

“ARKADAŞIMIZ TEHDİT EDİLDİ”

Porsuk basın açıklamasında,” AKP’ye yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu şube başkanı Abdulvahap Akıcı, yüksek lisans yapan arkadaşımızı yüksek lisansını yakmakla tehdit etmiştir. Üzerindeki baskıyı azaltmak, günah çıkartmak için; ‘Ben olsam seçimi iptal etmezdim’ başlığıyla gazeteye verdiği yazı da ilk olarak Kendisinin başından itibaren seçim konusunda tarafsız olduğunu hatta iki isme de birlik içerisinde hareket edilmesi gerektiği yönünde düşüncelerini aktardığını söyledi. Kendisini dürüstlüğe davet ediyorum bırakın konuşmayı kendisini yolda görsem tanımam” şeklinde konuştu.

 

“BİLİNÇLİ OLARAK YAPILIYOR”

Bilindiği üzere FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası YÖK dekanlardan istifalarını talep etmişti diyen Porsuk,”  Prof. Dr. Saadetin Hülagü dekanların bir müddet vekâleten daha sonra da asaleten göreve başlayacaklarını ve güvenlik soruşturmasından geçemeyenlerin görevden alınacağını belirtmişti. Sözlerine ‘İşin içerisinde FETÖ var ve ekibin parmağı var. Bilinçli olarak yapılıyor. Bizim için önemli olan Türkiye, kim neyi hak ediyorsa hak ettiği verilmesidir ‘diye devam eden Akıncı 5 aylık bir süreç geçmesine rağmen güvenlik soruşturmaları sonuçlanamamasına mı vurgu yapmak istedi” diye konuştu.

 

“102 ÖĞRENCİNİN İRADESİ SİLİNİP ATILIYOR”

Fahrettin Porsuk sözlerini,” 2 aydır uyumadan canla başla mücadele veren arkadaşlarımızın emekleri, çabaları ve 102 bin öğrencinin iradesi nasıl bir çırpıda silinip atıyor. Daha dört ay önce 15 Temmuzda demokrasi için evlerimize girmezken bu şahıslar kendilerine hiç mi pay çıkartıp ders almamışlardır. Sayın Prof. Dr. Saadetin Hülagü hocamızın bunları görüp gerekli adımları atmasını temenni ediyoruz” ifadeleriyle noktaladı. Serkan BORLAK

bekir-_ak_r.jpg

metin-gelde_1.jpg

metin-gelde_2.jpg

15591479_10209649145138124_8449957982023264945_o.jpg

iptal-karar_.jpg

İptal kararı (Yukarıdaki fotoğraf)

 

abdulvahap-ak_nc_.jpg

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartepe’den Halep’e şefkat eli23 Aralık 2016 Cuma 10:59
  • Özak, Erzurum TIRI’nı ziyaret etti23 Aralık 2016 Cuma 10:58
  • Özel yetenekli öğrenciler İZAYDAŞ’ta23 Aralık 2016 Cuma 10:57
  • Akça Koca Kültür Platformu Beykoz’da23 Aralık 2016 Cuma 10:29
  • KARSAD geleneksel yılbaşı şenliği düzenlendi23 Aralık 2016 Cuma 10:28
  • Gölcüklü İznikliler Bursa’yı ziyaret etti23 Aralık 2016 Cuma 10:27
  • Kocaeli’de öğrenci temsilcileri buluştu23 Aralık 2016 Cuma 10:25
  • Kar altında yürüdüler!23 Aralık 2016 Cuma 09:36
  • Başkan, kara gün dostu Kızılay’ı ağırladı23 Aralık 2016 Cuma 09:33
  • Bulut: Hepimize büyük görevler düşüyor23 Aralık 2016 Cuma 09:31
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim