Irak ve Suriye’de Emperyalist Tuzak; MEZHEP SAVAŞLARI!

Mustafa Küpçü

Sömürgeci, emperyalist düzen, yer altı ve yer üstü kaynaklarını sömürmek istediği geri kalmış ülkelere, “etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıkları kaşıyarak” giriyor ve “ULUS” kimliği ile bir arada yaşayabilecek kitleleri birbirine düşman ediyor! Sonra, hepsine birden değişik kanallardan silah ve para yardımı yaparak, ülkeyi bölüp parçalıyor!

Çünkü, küçük ve güçsüz devletçikleri kontrol etmek, yönetimlerine “işbirlikçi yöneticiler” yerleştirmek ve ülke zenginliklerini bu hizmetkarlarla paylaşmak kolay!

Irak’ta ve Suriye’de yaşanan olaylara bu açıdan bakmak gerek.

Örneğin; Irak’ta TÜRKMENLER de yaşıyor. Türkmenler, özellikle Kerkük ve Musul’da ağırlıklı olarak yaşıyorlar. ABD emperyalizmi, Irak’ta bu petrol kaynaklarının üzerinde Türkmen nüfusun yaşamasını istemiyor! Bunu, Irak’ın kuzeyinde bir Kürt Devletçiği kurmak amacında olan “İsrail maşası” Barzani de istemiyor!

Kaç kişi anımsar bilemiyorum ama, Süleymaniye’de Türkmen tapularını arşivlemeye çalışan Türk askerlerine çuval geçirilmesi olayı da bu emperyalist planın bir sonucudur!

Irak ve Suriye’de yaşanan olayların tarafları “farklı mezhep grupları” olarak ortaya çıkıyor. Bu gruplar, emperyalizmin yakıp yıktığı, merkezi bir devlet otoritesini yok ettikleri bu ülkelerde “emperyalist bölünmenin hizmetkarları” olarak görev yapıyorlar!

Traji komik olan, ABD ve yandaşı Avrupa ülkeleri, bu örgütleri silah ve para ile destekliyor ama bir yandan da “bu örgütleri ortadan kaldırma” palavrası ile, Türkiye gibi ülkeleri de ateşe atıyorlar!

“Kandırılma hastalığının” yaygın olduğu ülkemizde, ne yazık ki kimi siyasetçilerimiz, emperyalist ülkelerin kurnaz ve gizli siyasetleriyle bir kez daha kandırılıyorlar!

Bu yüzden, eğitim-sağlık ve yatırımdan kısıp, zaten açık veren bütçemizden 12.7 milyar doları askeri harcamalara kullanmışız!

Belki şu anda kimilerinin hiç anımsamadıkları; “MİT Tır’ları ile sınır ötesi askeri malzeme sevkiyatı” olayında, kimi siyasetçilerimiz; “O silahlar Türkmen kardeşlerimize gidiyordu” derken, şimdi AKP’li ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş; “Vallahi de billahi de o silahlar Türkmenlere gitmiyordu” diye televizyonda açıklama yapıyordu!

Biz, sade vatandaşlar eğrisini doğrusunu anlayamadık ama, Irak’taki Türkmen liderlerden Ebu Mustafa İmami, facebook’a yansıyan röportajında ilginç şeyler söylüyor! Söyledikleri özetle şunlar; “Biz de Türk milletinin bir parçasıyız ve bununla iftihar ediyoruz. Türk hükümetine sesleniyorum. İŞİD Irak’a girdiğinde neredeydiniz?İŞİD, 500 bin nüfuslu Telafer’e girdiğinde, Türkmen köylerini ele geçirdiğinde, Türkmen’in namusunu kirlettiğinde, çocuklarını ve gelinlerini götürdüğünde neredeydi? İŞİD Türkmen ellerini vurup harabeye çevirdi. Biz, o dönem bütün komşularımızdan yardım istedik, Türkiye’den hiçbir yardım görmedik!”

Bu röportajı veren Ebu Mustafa İmami, Şii kökenli bir Türkmen ve “Halk Seferberlik Güçleri” olarak tanınan Haşdi Şabi adlı örgütün lider kadrosunda. Bu örgütün büyük bölümü (120 bin) Şii, 16 bini Sünni Iraklılardan oluşuyor. Türkmenler de bu örgüt içinde yer alıyorlar. Irak merkezi yönetiminden destek alıyorlar ama hükümetin kontrolünde değiller.

Sonuç; ABD planlarının peşine takılan siyasetimiz hem Irak’ta hem de Suriye’de iflas etmiş, üstelik bu ülkelerde yaşayan Türkmen kardeşlerimizi de küstürmüşüz!

Şimdi, uluslar arası siyasetin kuralları içinde bu yanlışların bedelini ödüyoruz ve daha da ödeyeceğiz!

Allah sonumuzu hayırlı etsin!..