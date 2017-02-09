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İren: Konut işini özel sektör yapmalı

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İren: Konut işini özel sektör yapmalı
Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Zekai İren, belediyelerin toplu konut projelerinin müteahhitlerin işlerine sekte uğrattığını söyleyerek, “Bu işi özel sektör yapmalı” dedi.

Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediye tarafından Gültepe’ye 443 konutluk proje yapılacağı açıklanmıştı. Belediyenin konut projesi ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Zekai İren, “Belediyeler, kamu yararı gözeterek toplu konut projeleri geliştiriyor ve uygulamaya koyuyor. Bunların en büyük örneği de Kent Konut. Belediyeler kendi arazileri üzerinde bu tür projeleri gerçekleştiriyorlar” dedi.

 

“KAR ORANI DÜŞÜYOR”

Zekai İren, “Gönül ister ki bu işleri özel sektör yapsın ancak dediğim gibi kamu yararı göz önüne alınarak bu projeler hayata geçiriliyor. Belediyeler bu işi ihaleye çıkartıyor ve sonuç itibariyle konutlar yine özel sektörün elinden geçiyor ancak kar oranı düşüyor. Belli bir kar marjı var ve bunda da bu karı belediye kendi almak istiyor” şeklinde konuştu. 

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