İş adamının katilleri hakkında karar verildi!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde bir iş adamının öldürülmesiyle olayına karıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

Gebze Mutlukent Mahallesi'nde 1 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda, bir sitedeki daireden kötü kokular geldiği şikayetiyle bina sakinleri polisi aramıştı. Çilingire kapıyı açtırarak içeri giren polis ekipleri, Osman Ölmez adlı iş adamının cesedi ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede Ölmez'in kafasının arka kısmından aldığı darbeyle öldüğü belirlenmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ölmez’in ölü bulunduğu evi kiralayan 7 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayetten önce evi kiraladıkları belirlenen M.F.A. (42), M.A. (52), İ.Ç. (39), S.İ. (39), B.A. (24), S.A. (25) ve C.A. (23) gözaltına alındı. İş adamının öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen 7 kişi sabah saatlerinde Gebze Adliyesine getirilerek savcı karşısına çıkartıldı. Savcılıkta yapılan sorgulamanın ardından zanlılar tutuklama talebi ile sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.