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İş arayanlar dikkkat: 50 personel işe alınacak!

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İş arayanlar dikkkat: 50 personel işe alınacak!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan Milli İstihdam Seferberliği’ne belediyelerin de katılması uyarısına Dilovası Belediyesi’nden tam destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak Başbakan Binali Yıldırım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Dilovası Belediyesi ile Kocaeli İŞKUR İl Müdürlüğü arasında "Toplum Yararına Çalışma Program’ın” protokolü imzalandı. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ile Kocaeli İŞKUR İl Müdürlüğünün imzaladığı protokole göre 50 kişi 6 ay boyunca istihdam edilecek.

 

50 KİŞİ 6 AY BOYUNCA İSTİHDAM EDİLECEK

Milli İstihdam Seferliği kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında İmzalanan protokole göre ilçemizde ikamet eden 50 kişi 6 ay boyunca Dilovası Belediyesi Fen İşleri Müdürlügü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek. Noter huzurunda kura yöntemiyle belirlenecek 50 kişi yolların, park ve bahçelerin bakımı, onarımı ve cadde tamirleri işlerinde çalıştırılmak üzere işbaşı yapacak’’ dedi.

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