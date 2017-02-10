İş kazaları nasıl önlenir?

KSO’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve KSO Kimya Komite Üyeleri işbirliği ile “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (SEVESO Direktifi) Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.

Toplantıya Kocaeli’deki sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra tüm Türkiye’den de yoğun ilgi vardı. Konferans salonunun almadığı katılımcılar ikinci salona alındı. Toplantı KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun açılış konuşması ile başladı.

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI

Konuşmasına Kocaeli sanayisi ile ilgili verilerini paylaşarak başlayan Zeytinoğlu; “Kocaeli’de faaliyet gösteren önemli sektörlerin Türkiye içerisindeki payı incelendiğinde ülke kimya sanayinin % 27’si ilimizden karşılanmaktadır. Bu sebeple ilimiz için çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konuları diğer illere göre çok daha öncelikli bir meseledir. Oda olarak biz de çevre ve İSG konularında sanayi kuruluşlarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılmasına çok önem veriyoruz.

BEYAN SİSTEMİ

Bugün gündemimizi oluşturan yönetmelik ile özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren, kimyasal depolayan veya bulunduran tesislerde önemli yükümlülükler getirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın beyan sistemindeki verilere göre SEVESO kapsamına giren en fazla kuruluşun bulunduğu il Kocaeli’dir. Bu sebeple özellikle bu konu ilimizi çok yakından ilgilendirmektedir.” dedi.

50 YETİŞMİŞ UZMAN

Zeytinoğlu’ndan sonra konuşan İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı İş Başmüfettişi Semih Özçakır; “Bu yönetmelik ile firmalarda proses güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Halihazırda bu kapsamdaki denetimlerde görev yapacak 50 adet yetişmiş uzmanımız mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak olan yayınlanan bu yönetmelikte görev paylaşımı yaptık. Güvenlik raporlarının incelenmesi ve denetim ayağı bizim Bakanlığımızın görevi. Bu görevi de karşılıklı anlayış ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. ” dedi.

TEŞVİK YA DA DESTEK

KSO Kimya Komiteleri Başkanı Hasan Şerefhan da yaptığı konuşmada, Kocaeli’deki kimya sektörü ve KSO’nun SEVESO Kapsamındaki Çalışmaları konusunda sunum yaptı. Şerefhan sunumunda , bu kapsamda yapılacak yatırımlar konusunda teşvik ya da destek mekanizmasının oluşturulması, yerli sertifikalı ekipmanların üretilmesi, akredite laboratuarların oluşturulması, yerli modelleme yazılımları üzerinde çalışılması ve denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli zamanın firmalara tanınması konularına değinerek bu konularda önerileri iletti.

GÜVENLİK RAPORLARI

SEVESO konusundaki son durumu paylaşan SEVESO Mevzuat Komisyonu Başkanı ve SEVESO Denetim Koordinatörü İş Başmüfettişi Hüseyin Özcan ve Güvenlik Raporu İnceleme Komisyonu Üyesi İş Müfettişi Dr. Abdurrahman Akman, bugüne kadar Bakanlığa teslim edilen Güvenlik Raporlarında tespit ettikleri major hatalar üzerinde durdu. Özellikle içerik, kapsam ve format konularına değinerek aksaklıkları örneklerle açıkladı. Bilgilendirme toplantısı çok yoğun bir soru-cevap bölümü ile sonuçlandı.