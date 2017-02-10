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İşçilerin yatakhanesi kül oldu...

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İşçilerin yatakhanesi kül oldu...
Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde inşaatta çalışan işçilerin kaldığı yatakhane olarak kullanılan prefabrik yandı.

Öğle saatlerinde, Derince Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak üzerindeki inşaat alanında işçilerin yatakhane olarak kullandığı prefabrikte yangın çıktı. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangında alevler binayı sardı. İşçiler yangını söndürmeye çalışırken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında bina kullanılmaz hale geldi. İşçilerin bazıları eşyalarının bulunduğu valizleri dışarı çıkarırken, bazılarının ise eşyaları yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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