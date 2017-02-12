  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 5 °C

İşeri: ‘Biz evet diyeceğiz’ demeçleri bizi üzüyor

»
İşeri: ‘Biz evet diyeceğiz’ demeçleri bizi üzüyor
Gölcük Konyalılar ve Karamanlılar Derneği’ni ağırlayan İsmet İşeri, “Bazı derneklerin basın önünde, ‘Biz evet diyeceğiz’ demeçleri bizi üzüyor” dedi

Gölcük Konyalılar ve Karamanlılar Derneği Başkanı Nuri Akkol ve yönetimi önceki akşam CHP İlçe Başkanı İsmet İşeri ve yönetimini, ilçe binasında ziyaret etti. Başkan Akkol, geçtiğimiz haftaki AKP İlçe Başkanı İdris Alp ziyaretinde ‘Referandumda evet diyeceğiz’ sözlerinin basına yanlış yansıdığını belirterek, “Biz her partiye eşit mesafedeyiz” dedi.

 

“TÜM PARTİLER BİZİM PARTİMİZ”

Nuri Akkol, CHP ziyaretinde kimseyi destek sözü vermediklerini belirterek, “CHP İlçe Örgütüne bu akşam nezaket ziyareti yapalım istedik. Biliyorsunuz, hemşeri dernekleri her türlü siyasi görüşü içerisinde barındıran, hemşerilerinin iyi gününde kötü gününde yanında olmaya çalışan STK’lardır. Zamam zaman siyasi partileri ziyaret etmek zorundayız. Bundan bazen üzülüyoruz. Başka şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Biz sivil toplum kuruluşuyuz. Tüm partiler bizim partimizdir” şeklinde konuştu.

 

“BAZI DEMEÇLER BİZİ ÜZÜYOR”

CHP İlçe Başkanı İşeri de, “Dernekler bizim için önemli. Dernekler kanunu siyasi yasağı da beraberinde getiriyor. Bazı derneklerin basın önünde, ‘Biz ‘evet diyeceğiz’ demeçleri bizi üzüyor. Herkesin siyasi görüşü var. Ama bir yönetimin böyle bir açıklamada bulunmaması lazım. Umarız bir sürçülisandan dolayıdır. Hepimiz hassas davranmalıyız. Siyasetin önde delen aktörleri olarak konuştuklarımıza çok dikkat etmeliyiz” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köseköy’e tünel kavşak12 Şubat 2017 Pazar 11:41
  • Kocaeli’de1850 kamera güvenliği sağlıyor12 Şubat 2017 Pazar 11:40
  • Başkan Karaosmanoğlu, istişare toplantısına katıldı12 Şubat 2017 Pazar 11:26
  • Basın İlan Kurumu’ndan Kağıt Müzesi’ne tam not12 Şubat 2017 Pazar 11:22
  • 3 dönümlük alanı ihaleyle KSO alacak12 Şubat 2017 Pazar 11:04
  • İZAYDAŞ, KYÖD heyetini ağırladı12 Şubat 2017 Pazar 10:35
  • Önce kedileri hayata döndürdü sonra..12 Şubat 2017 Pazar 10:21
  • Atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor12 Şubat 2017 Pazar 09:53
  • Şehir içi ulaşıma yeni hat ve güzergah çalışması12 Şubat 2017 Pazar 09:38
  • Atık gazlar bakteriler tarafından temizlenecek12 Şubat 2017 Pazar 09:31
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim