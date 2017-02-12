İşeri: ‘Biz evet diyeceğiz’ demeçleri bizi üzüyor

Gölcük Konyalılar ve Karamanlılar Derneği’ni ağırlayan İsmet İşeri, “Bazı derneklerin basın önünde, ‘Biz evet diyeceğiz’ demeçleri bizi üzüyor” dedi

Gölcük Konyalılar ve Karamanlılar Derneği Başkanı Nuri Akkol ve yönetimi önceki akşam CHP İlçe Başkanı İsmet İşeri ve yönetimini, ilçe binasında ziyaret etti. Başkan Akkol, geçtiğimiz haftaki AKP İlçe Başkanı İdris Alp ziyaretinde ‘Referandumda evet diyeceğiz’ sözlerinin basına yanlış yansıdığını belirterek, “Biz her partiye eşit mesafedeyiz” dedi.

“TÜM PARTİLER BİZİM PARTİMİZ”

Nuri Akkol, CHP ziyaretinde kimseyi destek sözü vermediklerini belirterek, “CHP İlçe Örgütüne bu akşam nezaket ziyareti yapalım istedik. Biliyorsunuz, hemşeri dernekleri her türlü siyasi görüşü içerisinde barındıran, hemşerilerinin iyi gününde kötü gününde yanında olmaya çalışan STK’lardır. Zamam zaman siyasi partileri ziyaret etmek zorundayız. Bundan bazen üzülüyoruz. Başka şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Biz sivil toplum kuruluşuyuz. Tüm partiler bizim partimizdir” şeklinde konuştu.

“BAZI DEMEÇLER BİZİ ÜZÜYOR”

CHP İlçe Başkanı İşeri de, “Dernekler bizim için önemli. Dernekler kanunu siyasi yasağı da beraberinde getiriyor. Bazı derneklerin basın önünde, ‘Biz ‘evet diyeceğiz’ demeçleri bizi üzüyor. Herkesin siyasi görüşü var. Ama bir yönetimin böyle bir açıklamada bulunmaması lazım. Umarız bir sürçülisandan dolayıdır. Hepimiz hassas davranmalıyız. Siyasetin önde delen aktörleri olarak konuştuklarımıza çok dikkat etmeliyiz” dedi.