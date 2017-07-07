İşgalci ve eli kanlı terörist Ermeniler

Bilal Dündar

Ermeniler tarih boyunca Türklere yaptıkları kötülüklerle bulundukları coğrafyada huzur ve barışı dinamitleyen bir toplum oldular.

Tarihe göz atacak ve hafızalarımızı yenileyecek olursak 1915 yıllarında Osmanlıyı arkadan vurdular. Sırf Kars, Erzurum ve Ağrı’da 130 bin sivil savunmasız insanı samanlıklara doldurarak topluca katlettiler.

1964 yıllarından sonra ASALA TERÖR ÖRGÜTÜ vasıtası ile 44 civarında çeşitli ülkelerdeki Türkiye Hariciyesindeki diplomat ve çalışanlarını katlettiler.

Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra özgürlüğüne kavuşan Azerbaycan ile her fırsatta savaştılar.

İŞGAL EDİLEN TOPRAKLAR

Hankendi 26.12.1991 Ağdere 07.07.1993

Hocalı 26.02.1992 Ağdam 23.07.1993

Şuşa 08.05.1992 Cebrayıl 23.08.1993

Laçın 17.05.1992 Fizuli 23.08.1993

Hocavend 02.10.1992 Gubadlı 31.08.1993

Kelbecer 3-4.04.1993 Zengilan 29.10.1993

Hocalı Kasabasında 1992 yılının 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan bir gecede 613 suçsuz, günahsız insana soykırım yaptılar. Kaçmaya çalışanlar pusuya düşürülerek hunharca işkence ile öldürdüler. Kimisinin kafa derisi soyuldu. Kimisinin organları kesildi. Hamile hanımların karınları deşildi.

Uslanmaz, utanmaz, uzlaşmaz, soykırımcı ERMENİLER Kafkasya’da huzur ve barış ortamını dinamitleyen yapay kurulmuş bir terör devletidir.

Azerbaycan topraklarının beşte birini işgal eden, Hocalı başta olmak üzere birçok yerde soykırım yapan eli kanlı bir devlettir.

Daha iki gün önce Fuzuli’nin Alhanlı Köyünde açtığınız ateşle küçücük bebek Zehra Guliyeva ile orta yaşlı bir kadını katlettiler.

Suçsuz, günahsız, korumasız sivil vatandaşları kahpe kurşunları ile öldürmeyi adet haline getirdiler.

İki yaşını doldurmamış masum yavru Zehra bebeğin katili Ermeniler ve destekçileri dünyanın yüz karası olup akıttıkları kanda boğulacakları gün çok yakındır.

Artık hepimizin sabrının ve sözün bittiği noktadayız.

Tarih şahit olsun ki Ermeniler bu akıttıkları kanların hesabını mutlaka misliyle ödeyeceklerdir.

Sivil Toplum Örgütleri olarak kamuoyuna haykırarak duyuruyoruz, bu terörist Ermenistan Devleti işgal ettikleri toprakları iade etmediği ve bedelini ödemediği takdirde Kafkasya’ya barış gelmeyecektir.

Çifte standarttı yaşam biçimi kabul eden Ermeni Destekçisi devletlerde tarih önünde sorumlusunuz.

Bütün gücümüzle kanımızın son damlasına kadar Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu dünyaya ilan eden bir bildiri yayınlandı. Terör devleti Ermenistan son kez uyarıldı.