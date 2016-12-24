İshahçılar’a Güreş Arena yapılacak

Kocaeli Yerel Kültür Platformu üyeleri, İshakçılar’a kazandırdığı spor kompleksi nedeniyle Başkan Bulut’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi

Kocaeli’deki yerel kültür derneklerinin bir araya gelmesiyle kurulan, farklı fikirleri zenginlik olarak gören ve Kocaeli sevdalılarından oluşan Kocaeli Yerel Kültür Platformu, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’u ziyaret etti. Ziyarette Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkan Yardımcısı Recep Üyüdücü ve genel sekreter Halit Kabakçı’nın yanı sıra platform üyesi olan altı derneğin başkan ve yöneticileri de hazır bulundu.

“SIRADA GÜREŞ ARENA VAR”

Yerel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen platform üyeleri ziyarette Başkan Bulut’a İshakçılar’a kazandırdığı spor kompleksi için teşekkürlerini iletti. Başkan Bulut da İshakçılar’ı hiçbir şekilde merkez mahallelerden ayırmadıklarını belirterek “Kültür Merkezi ve spor kompleksi projelerimizi tamamladıktan sonra inşallah yaz döneminde daha önce müjdelediğimiz Güreş Arena’yı İshakçılar’a kazandıracağız” dedi.