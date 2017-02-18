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İshakçılar Kültür Merkezi’nde son rötuşlar

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İshakçılar Kültür Merkezi’nde son rötuşlar
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Derince Belediyesi’nin ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında İshakçılar’da yapımı devam eden kültür merkezindeki çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar sakinlerinin faydalanacağı İshakçılar Kültür Merkezi’nde vatandaşlar hem düğün, nişan, sünnet gibi cemiyetlerini yapabilecek, hem de burada açılacak kurslar vasıtasıyla sosyal faaliyetlerini gerçekleştirecek. 

 

300 KİŞİLİK DÜĞÜN SALONU

Bu amaçlarla inşa edilen İshakçılar Kültür Merkezi, yaklaşık 900 nüfusun ikamet ettiği bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Merkez binası tamamlanma aşamasına gelen yapının çevre düzenleme çalışmalarının da yapılmasıyla Kültür Merkezi faaliyetlerine başlayacak. Üç bin metrekare alan üzerinde kurulan yapı, bin 250 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Kültür Merkezi bünyesinde, 300 kişi kapasiteli düğün salonu, muhtarlık odası, 2 adet KO-MEK sınıfı, öğretmenler odası, gelin odası ve fuaye de yer alacak.

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