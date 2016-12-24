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Işık: Bu topraklar bize kıyamete kadar vatan olmaz

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Işık: Bu topraklar bize kıyamete kadar vatan olmaz
Bakan Işık: "Şehit vermeyi göze alamazsak bu topraklar bize kıyamete kadar vatan olmaz" dedi.

DONANMA KOMUTANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Donanma Komutanlığı'nın önünde tören mangasını selamlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ile görüşürken ziyarete Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı. Fikri Işık daha sonra Poyraz Limanı'nda demirli bulunan MİLGEM Projesi kapsamında yapılan TCG Büyükada Korveti'ne geçti. Bakan Işık, Deniz Kuvvetleri'nin en düşük radar görünürlüğüne sahip gemisini gezerek, subaylardan gemi hakkında bilgi aldı. Bakan Işık daha sonra Tersane Komutanlığı'na geçerek yapımı devam eden 'Reis' sınıfı denizaltılar hakkında bilgi aldı.

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