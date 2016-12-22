Işık göründü mü ?

Feridun Güray

Bir aydır kalemi elime alıp yazmak bir yana kağıda bir çizik çekmek bile içimden gelmiyor. Bir yanda trafik kazalarından ölümler, maden ocaklarında ölümler, kadın cinayetleri, diğer tarafta anarşistlerin hain saldırılarında toprakları için şehit düşen gençlerimiz ve son zamanlarda da Suriye'de kendilerini dine adadıklarını zanneden kimi meczup, kimi para düşkünü katillerin intihar saldırılarında şehit olan askerlerimiz.

Artık haber izleyemez olduk.

Gazeteleri spor sayfasından okumaya başladım.

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Birkaç gün önce pasaportlarımızı yenilemek için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gittik, eşim polisleri görünce ağlamaya başladı, işlemlerimizi yapan ve epeyce kıdemli olduğu anlaşılan polis memuru emekli hakim olduğumu görünce, ''Sizlerin zamanın da sayenizde huzur içinde görev yapar, akşam evimize dönerdik'' deyince ben de ağlamaya başladım.

Bana ağlamak serbest, zira geçen ay seksen yaşını doldurdum. Yazık bu ölenlere ve çok yazık onların acılı ailelerine…

İster şehit olsun, ister ölüm, sonuçta gençler yaşamadan aramızdan ayrılıyorlar. Ne demişti İnönü, ''Eşkiyanın ne yapacağı belli olmaz.'' Devletimiz anlaşacağız zannetti, kapılarını açtı, dağdan bayırdan geldiler. Mevziler tuttular, pusular kurdular, mağaralarda ikmal merkezleri inşa ettiler, bomba yapımında kullanılan tonlarca amonyum nitratı stokladılar, caddeleri kazıp, yollara barikat yaparak geçişi engellediler.

Bunca işler olurken kimse sesini çıkarmadı.

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Dışarıda hiç dostumuz kalmadı, o bir yana, yetmezmiş gibi askerlerimiz Suriye'ye gönderildi. Oradan da şehit haberleri gelmeye başladı. Güvenliği bize emanet edilen Rusya Federasyonu Büyükelçisi göre göre gelen bir suikast ile hayatını kaybetti. Demek ki iç düşmanların kamudaki uzantılarının kökü kazınamadı. Şimdi korunması zorunlu kişileri kime emanet edeceksiniz.

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Ne demişti Atatürk Gençliğe Hitabesinde; '' Birinci vazifen Türkiye Cumhuriyeti'ni ebediyete kadar muhafaza ve müdafaa etmektir. Seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek iç ve dış düşmanların olacaktır.'' İşte bu gün o gündür. Bizim Misakı Milli sınırları dışına çıkıp Suriye’de çatışırken şehit vermemiz çok tartışılacaktır. Bugünlerde 2017 yılına doğru bir ışık göründü gibi. Üç ayrı görüşün sahibi Rusya Federasyonu, İran ve ülkemizin Dışişleri Bakanları Moskova’da bir araya geldiler ve bazı ilkelerde anlaştılar.

Özetle, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini, askeri çözümün çare olmadığını'' diğer umut veren detayları ile birlikte imza altına aldılar. Bizim tabirimizle aklıselim avdet etti, şükürler olsun. Bu büyük gelişmeyi Amerika ve yandaşları da kabul ederse mutlu son yakındır. Askerlerimiz biran önce oradan geri dönerler, bu sorunda mutlu sonla biter.

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Sayısı on dördü bulan ve birkaç gün önce de Körfez ve Kandıra ilçelerimizden ebediyete intikal eden şehitlerimize rahmet, otuz üç yaralımıza acil şifalar diliyorum.

Analar ağlamasın diyorum.

2017 yılının barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum.