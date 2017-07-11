Işık: İhanet ne kadar büyükse, kahramanlıkta bir o kadar büyüktü

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz Darbe Girişiminin 1. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocaeli Şehitliğini ziyaret etti. Bakan Işık burada yaptığı açıklamada, “İhanet ne kadar büyükse, ihaneti önleyen kahramanlıkta bir o kadar büyük oldu” dedi

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programlar kapsamında Namazgah Şehitliği ve Bağçeşme Polis Şehitliğini ziyaret edildi. Şehit mezarlarına karanfillerin bırakıldığı ziyaret sonrası Fevziye Camii’nde 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okutuldu.

Protokol ilgi gösterdi

Programlara Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Milletvekilleri Cemil Yaman, Zeki Aygün, İlyas Şeker, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Garnizon Komutanı Metin Gürak, İl Jandarma Komutanı Mehmet Karadeniz, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yunus Coşkun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, daire müdürleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Tarihinin en büyük ihanetiydi

Şehitlik ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık “15 Temmuz 2016 yılında tarihimizin belki de en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldık. Ülkemizin içine yuvalanmış bir ihanet şebekesi Türkiye’de demokrasiyi askıya almak, milli iradeyi ortadan kaldırmak, Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne çok ağır darbe vuracak bir ihanete kalkıştılar. Tarihimizin en büyük ihanetiydi. Ama Allah’a hamdolsun bu ihanete milletimiz belki de tarihin en büyük baş kaldırışıyla karşılık verdi. Büyük bir kahramanlıkla, bu ihanet girişimini akamete uğrattı. Bu hainlerin özellikle hak ettiği cezayı alması noktasında gereken her türlü gayreti o gece gösterdi” dedi.

Birlik ve beraberliğimizi bütün dünyaya gösterdik

15 Temmuz’da şehit olan 249 şehide Allah’tan rahmet dilediğini belirten Bakan Fikri Işık “Gerçekten ihanet ne kadar büyükse ihaneti önleyen kahramanlıkta bir o kadar büyük oldu. 2 bin 95 gazimiz kanlarıyla bu ihanet girişimine dur dedi. Onlarda Rabbimden acil şifalar diliyorum. Bütün millet olarak o gece bu ihanet girişimini akamete uğratmak için sokaklara döküldük. Milletimizin her bir ferdi o gün hiçbir siyasi görüş, hiçbir hayat tarzı farklılığı özetmeden her bir vatan evladı büyük oranda sahaya indi. Meydanları doldurdu ve bedenlerini hain darbe girişimini engellemek için adete siper etti. Milletimizin birlik ve beraberliğini aslında bir kez daha bütün dünyaya gösterildiği bir gece oldu” dedi.

Nasıl bir karşılık bulacağını gördüler

Bakan Işık “Bu vesileyle sadece 15 Temmuz değil, bu toprakların bize ebedi vatan olması için bugüne kadar hayatını kaybeden bütün şehitlerimize 15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesinde Allah’tan rahmet diliyorum. Gelecek kuşakların bu bilinçle yetişmesi için bu tür anma etkinliklerini önemsiyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha böyle bir ihanetle karşı karşıya kalmaz. Ama böyle bir ihaneti akıllarından geçirenlerin nasıl bir karşılık bulacağını 15 Temmuz gecesi bütün milletimiz tarafından ortaya konmuştur” şeklinde konuştu. Şehitlik ziyaretinin ardından protokol üyeleri Fevziye Camiinde şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Nuri AKÇAHARMAN