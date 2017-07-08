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Işık: Sanayiindeki yerlilik oranlarını yüzde 80'lere ulaştırmak

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Işık: Sanayiindeki yerlilik oranlarını yüzde 80'lere ulaştırmak
Bakanı Işık, "2023'te hedefimiz savunma sanayiindeki yerlilik oranlarını yüzde 80'lere ulaştırmak, bağımlılığımızı yüzde 20'lerin altına indirmektir" dedi.

İstanbul Pendik'teki Selah Tersane'sinde düzenlenen Şehit Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi'nin denize indirilme törenine Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve çok sayıda davetli katıldı.Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ülkede çıkan problemler karşısında caydırıcı gücü çok yüksek bir orduya ihtiyaç olduğunu belirterek, "Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücünü artırmak, bölgede Türkiye'ye hiç kimsenin yan gözle dahi bakmamasını temin etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bunu 3 ayaklı sürdürüyoruz. Birincisi nitelikli insan kaynağı. Hangi teknolojiye sahip olursanız olun eğer insan kaynağınız nitelikli değil ise bir anlam ifade etmez" dedi.

 

''Gurur duyuyoruz''

Milli Savunma Üniversitesinin önümüzdeki süreçlerle ilgili çok yoğun ve çok kapsamlı çalımalar yürüttüğünü kaydeden Bakan Işık, "Bu yıl Harp Okullarımıza 5 bin 300 öğrenci alacağız. Son 4 yılın ortalamasının 4 katı kadar Harp Okullarımıza müracaatın olduğunu iftiharla söylemek isterim. Artık Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu şerefli ocağın bir mensubu olmak, geleceğin komutanı olmak için gençlerimizde çok saha fazla arzu ve istek var. Müracaat eden öğrencilerimizin mülakata gelme oranı da yüzde 35'lerden, yüzde 50'lere yükseldi. Anadolu'nun bütün evlatlarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapılarının açık olduğunu bir kez daha ifade etmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

"Modern, yerli ve milli savunma sanayinin inşası için çalışıyoruz''

Bakan Işık, ikinci önemli çalışmanın Türk Silahlı Kuvvetlerinin alt yapısını daha da güçlendirmek olduğunu söyleyerek, "Üçüncü ayak olarak da Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücünü tepe noktasına taşıyacak modern, yerli ve milli savunma sanayinin inşası için çalışıyoruz. Savunma sanayinin bugün geldiği nokta göğüs kabartıcıdır. Yüzde 24 olan yerlilik oranı bugün itibariyle yüzde 60 oranlarını geçmiştir. Hedefimiz 2023'te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında savunma sanayisindeki yerlilik oranlarını yüzde 80'lere ulaştırmak bağımlılığımızı yüzde 20'lerin altına indirmektir" şeklinde konuştu.
İşletim sistemlerinin, yazılım ve güvenlik kodlarının yerli ve milli olması için çalıştıklarına değinen Bakan Işık, "Şehit Üsteğmen Arif Ekmekçi gemisi Türk Deniz Kuvvetlerinin lojistik imkanlarına çok ciddi katkı sağlayacak. Ben Selah Tersanesi'nin her bir mensubuna çok çok teşekkür ediyorum. Bu denizlerin bize mavi vatan olabilmesi için şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gemi inşa sektöründe yatırım miktarının yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu sektör 2 buçuk milyar dolara yakın yıllık ekonomik büyüklüğe erişmiş durumda. Özellikle tersane kiralama sürelerini 49 yıla çıkarmak talimatlar ve hükümetimizin desteği, aynı zamanda imar probleminin çözülmesiyle birlikte sektöre yaklaşık 6 milyar Türk Liralık da kredibilite kazandırmış olduk" ifadelerini kullandı.Sektörde yaklaşık 30 bin kişi istihdam edildiğini kaydeden Bakan Arslan, "Yat imalatında da dünya üçüncüsü olmuş ülke konumundayız. Şehit Üsteğmen Arif Ekmekçi, Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle anarken bu geminin ülkeye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu geminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Rabbim selamet versin" şeklinde konuştu.

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