Işıl Bozca’nın en zor günü...

Gazetemiz yazarı, Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı ve KASKF Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Bozca’nın babası Atilla Işıkçı son yolculuğuna uğurladı. Cenazeye spor camiası ve siyasiler akın etti

YALNIZ BIRAKMADILAR

İlimizin sevilen isimlerinden başarılı spor kadını Işıl Bozca, babası Atilla Işıkçı’yı son yolcuğuna uğurladı. 2 hafta önce rahatsızlanan ve Seka Devlet Hastanesi’ne yatırılan Işıkçı, çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayata gözlerini yumdu. Babasının vefatı ile büyük bir acı yaşayan Işıl Bozca’yı spor camiası, siyasiler ve dostları cenazede yalnız bırakmadı.

AVLUYA SIĞMADILAR

Merhum Atilla Işıkçı’nın cenazesine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, ilçe spor şube müdürleri, KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetimi, KASKF personelleri, Kocaeli Yüzme Kulübü yöneticileri, KYK antrenörleri ve sporcuları, çok sayıda kulüp başkanı, spor adamı, sporcu ve bürokrat katıldı.

MORAL VERDİLER

Milli Takım Yüzme Antrenörü Sabri Bozca ile evli olan Işıl Bozca ile merhumun diğer evlatları ayakta durmakta güçlük çekerken, taziyeler sonrası biraz olsun kendilerine geldi. Yenidoğan Merkez Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Üçtepeler Kent Mezarlığı’na defnedilen Atilla Işıkçı’ya Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz. Erdem ÖVÜÇ