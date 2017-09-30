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İşiniz yoksa bu maçı izleyin!

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İşiniz yoksa bu maçı izleyin!
Cuma günü ve dünkü A, C ve D grubu maçlarıyla 2017-2018 sezonuna merhaba diyen Kocaeli 1. Amatör Futbol Ligi’nde A ve B Grubu’nun diğer ilk maçları ise yarın oynanacak

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Cuma günü Akmeşe-Derince Birlik maçıyla başlayan 1.Küme A Grubu’nda yarın 4 maç var. Cephanelik Stadı’nda saat 13’te Alikahya ile Bağdat karşılaşacak. Aynı saatte Körfez Esentepe’de ise Körfez Esen - Bekirdere Başaran maçı izlenebilecek. 16’da Çerkeşli Stadı’nda grubun Çerkeşli ile Çenesuyu Plajyolu takımları kozlarını paylaşacak. 18.15’te Derince Suni Çim Stadı’nda Yavuzspor ile Gölcük Asarköy ilk maçlarına çıkacak. Günün son maçında saat 19.00’da Gebze Yavuz Selimspor ile Başiskele Damlar maçı Beylikbağı’nda oynanacak.

 

B GRUBU’NDA 5 MAÇ VAR…

B Grubu’nda da toplam 10 takım ilk maçlarına çıkıyor. Gündemde 5 maç var. 4 maç 15.00’te başlayacak. Bağçeşme Stadı’nda Bağçeşme, Hisareyn takımını ağırlayacak. Değirmendere Stadı’nda ise Gölcük Şirinköy, Gebze Hidropaks Tayfunspor’u konuk edecek. Cephanelik’te MAP Şenerspor ile Bahçecik kozlarını paylaşacak. Körfez Esentepe’de Çamlıtepe ile Çayırova Serhatsor maçı yine aynı saatte, 15’te başlayacak. Günün 17.00’deki tek maçında ise Uzuntarla Belediye ile Kadıköy, Derbent Stadı’nda ilk maçlarına çıkacak.

 

1. AMATÖR LİG’DE GÜNÜN PROGRAMI

A GRUBU

13.00: Alikahya-Bağdat         (Cephanelik)

13.00: K.Esen-B.Başaran       (Körfez Esentepe)

16.00: Çerkeşli-Ç.Plajyolu     (Çerkeşli)

18.15: Yavuzspor-Asarköy    (Derince Suni Çim)

19.00: Yavuz Selim-Damlar   (Beylikbağı)

 

B GRUBU

15.00:Bağçeşme - Hisareyn   (Bağçeşme)

15.00:Map.Şener - Bahçecik  (Cephanelik)

15.00:Şirinköy - Tayfun         (Değirmendere)

15.00:Çamlıtepe - Ç. Serhat   (Esentepe)

17.00:Uzuntarla - Kadıköy    (Derbent) 

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