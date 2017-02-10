İŞKUR İl Müdürü: İşveren 773 TL az ödeyecek

İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “Uygulanacak teşvikle işverenler mevcut çalışanlarına ek olarak işe alacakları her 1 sigortalı için sadece bin 404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL ve prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Cuma günü Konya’da “Çalışma hayatında milli seferberlik” programı başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'nda özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin oluşturacakları ilave istihdam için destekleneceklerini açıkladı ve 09/ 02/ 2017 tarih ve 687 Sayılı Resmi Gazete'de söz konusu istihdam teşviki yayımlandı. Konuyla ilgili İŞ KUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz Yürüyüş Yolu üzerinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında Yılmaz’ın yanı sıra İŞ KUR yöneticileri ve çalışanları da yer aldı.

İLAVE HER BİR SİGORTALI İÇİN

İŞ KUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz açıklamasında, “Yeni teşvik kapsamında uygulamaya ilişkin temel noktalar şu şekildedir. Teşvik uygulamasından özel sektör işverenleri yararlanacaklardır. İşverenler, 31 Aralık tarihine kadar 2016 Aralık ayına iliskin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı için bu teşvikten yararlanacaklardır. İşverenlerin 01 Şubat tarihinden itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları sigortalıların; İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

İŞVERENLERİN MALİYETİ AZALACAK

Yılmaz konuşmasının devamında, “Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti 2 bin 177 TL'dir. Uygulanacak teşvikle işverenler mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 1 sigortalı için sadece bin 404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır. Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır. Teşvik uygulaması 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır” dedi.

KOORDİNE OLARAK ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yılmaz konuşmasının sonunda şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Türkiye Ekonomi Şurası'nda yeni istihdam teşvikine yönelik olarak açıklamasında; teşvik kapsamındaki çalışmalara vakit kaybetmeden başlanması, Mart ayına gelindiğinde işsizlik oranında düşüşün sağlanması ve yapılacak çalışmalar neticesinde işsizlik konusunda Türkiye'nin ciddi bir dönüşümü yakalaması gerektiğini ve bu kapsamda yürütülecek çalışmalara tüm illerin katkı vermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu çerçevede, 81 İl Müdürlüğümüz işverenlerimiz başta olmak üzere tüm sosyal taraflar ile hızlı bir şekilde koordine olarak çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda bölgemizde bulunan küçük orta ve büyük ölçekli tüm işverenlerimizi az önce bahsetmiş olduğum tüm teşviklerden yararlanmak için il müdürlüğümüze davet ediyorum. Ayrıca işverenlerimizden gelecek talepleri karşılamak için ilimizdeki işsiz vatandaşlarımızı da kurumumuza bekliyoruz.” Serkan BORLAK