Belediye içerisindeki birimleri ziyaret eden İsmail Baran, “Ekibimin başarısı, benim başarım. Bizim başarımız Körfez’in başarısıdır" dedi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran geçtiğimiz günlerde belediye personeline ziyarette bulundu. Hizmet binası içerisindeki birimleri tek tek dolaşan Başkan İsmail Baran hem çalışmalar hakkında bilgiler aldı, hem de sohbet ederek personelin motivasyonlarının artmasını sağladı. Başkan İsmail Baran’a ziyaretler sırasında Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve İsa Taş da eşlik etti.

“SIK SIK İSTİŞARE YAPIN”

Personellerle sohbetinde verimlilik ve yüksek performans vurgusu yapan Baran, karşılaşılan her bir sorunun mutlaka çözümü de olduğunu belirterek, personelden sık sık istişare toplantısı yapmalarını istedi. Belediyeye gelen bir vatandaşın katlar arasında dolaşmadan, hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlamalarını önemsediklerini söyleyen Başkan Baran, “Ekibimin başarısı benim başarım, bizim başarımız Körfez’in başarısıdır" dedi.