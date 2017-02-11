İsmail Baran'dan Taşköprü’ye yeni yatırım

Taşköprü bölgesinde birçok projenin hayata geçeceğini belirten Başkan İsmail Baran, “Sizden ricam; Bu güzellikleri birlikte koruyalım, sahip çıkalım” dedi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Taşköprülüler Derneği’ni ziyaretinde bölgeye yapılacak yatırımlarla ilgili müjde verdi. Taşköprü’nün tarih kokan bir bölge olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Tarihi Taşköprü’deki çalışmalar Karayollarımızın desteğiyle bu yıl içinde tamamlanacak. Kutluca Telgrafhanesi için de çalışma başlattık. Kaybolmaya yüz tutan bazı değerlerimizi de ortaya çıkararak koruyacağız” dedi.

PROJELER HAYATA GEÇECEK

Yeniyalı Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Taşköprülüler Derneği’nin konuğu olan Başkan İsmail Baran, ziyaretinde bölgeye yapılacak yatırımlarla ilgili müjde verdi. Başkan Baran ile birlikte ziyarete; Belediye Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve İsa Taş da eşlik etti. Başkan Baran’a teşekkür eden Dernek Başkanı Yasin Sönmez, “Bölgemize yaptığı katkılar gerçekten çok güzel. Hem istihdam hem de bölgenin gelişmesi için büyük emeği oldu. Bizleri önemseyen bir Başkan’a sahip olmak bizler için gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı. Başkan Baran da, 4 yıllık dönemde birçok projenin hayata geçeceğini belirterek, “Köylerdeki nüfusumuz azalıyor. Hayata geçecek projeler ile oranın değerini daha da yükseltip bunu önleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

10 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Başkan Baran, “Tarihi projelere yönelik yapacağımız yatırım dışında bölgede bir Taşköprü Kültür Evi projemiz var. Ayrıca Er Meydanı’nın ikinci etap çalışmasının da startını vereceğiz. Yapacağımız bunglow tipi evlerle burada bir kamp merkezi oluşturacağız. Yani en güzel yaşam alanı bizim köylerimiz olacak. 10 milyon liralık bir yatırım planladık. Bir de köylülerimizin kendi ürettiği ürünleri pazarlayacağız Pazar alanları oluşturuyoruz. Bu sayede onların ekonomik gücünü de yükselteceğiz” dedi. Başkan Baran’ın ziyaretinde şehit Abdulsamet Özen’in babası Hüseyin Fehmi Özen de yer aldı.