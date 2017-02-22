Aykut İlker Mete

İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlendi. A, B, C ve D kategorisi olmak üzere dört kategoride 262 sporcunun mücadele ettiği turnuvada başhakemliği ulusal hakemlerimizden Gökhan Destan yaptı. İsviçre Sistemi ile 6 tur üzerinden eşlendirilen turnuvada ilk üç sporcu kupa ve 4.lük ile 10.luk arasındaki dereceleri elde edenler madalya ile ödüllendirildi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvada kategorilerine göre ilk üç dereceyi alan sporcu ve kulüpleri şöyle sıralandılar;

ELO ve UKD puanı olmayan sporculara açık olan D Kategorisinde 90 sporcu oynadı. Boğaç Eşki 6 puanla şampiyon olurken, Altı Çocuklar Satranç Spor Kulübü sporcusu Efe Tezerer 5 puan ve averajla ikinci aynı puan ve averajla Hidayet Halil Özyiğen üçüncü sırada yer aldı.

1000 ELO/UKD - 1200 ELO/UKD puanlı sporcuların yarıştığı C Kategorisinde 96 sporcu mücadele etti. 6 puan toplayan Denizhan Bıçaklıoğlu 6 puanla şampiyon olurken, Kartal Gücü Spor Kulübü Derneği sporcusu Efe Eren Kavilcioğlu 5 puan ve averajla ikinci aynı puan ve averajla Arda Yusuf Yalçın üçüncü sırada yer aldı.

1201 ELO/UKD - 1400 ELO/UKD puanlı sporcuların yarıştığı B Kategorisinde ise 55 sporcu yarıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu Servet Hakan Altay 5 puan ve averajla şampiyonluğa ulaştı. Yalova Beyaz Fil Satranç Spor Kulübü Derneği sporcusu Buğra Ege Koç aynı puan ve averajla ikinci Kenan Durmuş yine 5 puan ve averajla üçüncü oldu.

1401 ELO/UKD - 2199 ELO/UKD puanlı sporcuların yarıştığı A Kategorisinde ise 21 sporcu yarıştı. 5 puanla Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Spor Kulübü sporcusu Mehmet Aşkın Taşan şampiyonluğu elde etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu Tugay Çolak 4,5 puanla ikinci yine aynı kulüpten 4 puanla Kerem İlter üçüncü oldu.

Satranç dolu günler dileğiyle...

Kısa… Kısa…

>>> 11-18 Şubat 2017 tarihlerinde Avusturya'da düzenlenen 19. Uluslararası Lienz Açık Satranç Turnuvasında GM Vahap Şanal 9 turda topladığı 7,5 puanla şampiyon oldu.

>>> 2017 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası 05-11 Mart 2017 tarihlerinde Antalya - Mardan Palace Otelde düzenlenecek. İlimizi, 11-12 Şubat 2017 tarihlerinde yapılan Kadınlar İl Birinciliğinde şampiyon olan Saraybahçe Spor Kulübü sporcusu Işılay Yıldız temsil edecek.

>>> 2017 Türkiye Küçükler I. Ulusal Takım Havuzu Genel Kampı ve 2017 Türkiye Yıldızlar I. Ulusal Takım Havuzu Genel Kampı 15 - 19 Mart 2017 tarihlerinde Antalya Mardan Palace Otelde yapılacak.

>>> Gebze Teknik Üniversitesi Bireysel Satranç Turnuvası 27 Şubat-2 Mart 2017 tarihlerinde Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonunda düzenlenecek. Turnuva Gebze Teknik Üniversitesinde görevli, akademisyen/eğitmen, lisans, önlisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile üniversite bünyesinde görevli personelin katılımına açıktır.

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası

(10 Şubat - 04 Mart 2017/IRI)

GM Muzychuk, Anna (ELO 2558/UKR)

GM Stefanova, Antoaneta (ELO 2512/BUL)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Fe7 6.Ke1 b5 7.Fb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Ab8 10.d4 Abd7 11.Abd2 Fb7 12.Fc2 Ke8 13.Af1 Ff8 14.Fg5 h6 15.Fh4 Vc8 16.dxe5 dxe5 17.A3d2 Ah7 18.Ae3 Ac5 19.Ad5 a5 20.a4 bxa4 21.Fxa4 Axa4 22.Vxa4 Ke6 23.Ac4 Fc6 24.Vd1 a4 25.Fg3 f6 26.b4 axb3 27.Kxa8 Fxa8 28.Vxb3 Ag5 29.Ka1 Fxd5 30.exd5 Ke8 31.Ka7 Fc5 32.Kb7 Axh3+ 33.Sf1 Af4 34.d6 Ve6 35.dxc7 Ad5 36.Vb5 Ff8 37.Ab6 Axb6 38.Kxb6 Vg4 39.f3 1–0

** Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası

(10 Şubat - 04 Mart 2017/IRI)

WGM Ni, Shiqun (ELO 2399/CHN)

GM Kosteniuk, Alexandra (ELO 2549/RUS)

1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 g6 4.0–0 Fg7 5.Ke1 Af6 6.Ac3 0–0 7.e5 Ae8 8.Fxc6 dxc6 9.d3 Ac7 10.Ae4 Ae6 11.Fe3 b6 12.Vd2 Ke8 13.Ke2 Ad4 14.Axd4 cxd4 15.Ff4 Vd5 16.Ag3 c5 17.b3 Fb7 18.f3 b5 19.Kae1 a5 20.Fh6 Fh8 21.Vf4 Ve6 22.h4 a4 23.h5 axb3 24.axb3 c4 25.bxc4 bxc4 26.dxc4 Kac8 27.hxg6 hxg6 28.Vxd4 Kxc4 29.Vf2 Kec8 30.Af1 Fa6 31.Kd2 K4c5 32.f4 Fxf1 33.Kxf1 Vf5 34.Kfd1 Kxc2 35.Kd8+ Kxd8 36.Kxd8+ Sh7 37.Vh4 Vh5 38.Fg5 f6 39.exf6 Vxh4 40.Fxh4 Fxf6 41.Fxf6 ½–½

** Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası

(10 Şubat - 04 Mart 2017/IRI)

GM Dronavalli, Harika (ELO 2539/IND)

GM Dzagnidze, Nana (ELO 2525/GEO)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad2 a6 4.Agf3 c5 5.Fd3 Ac6 6.exd5 exd5 7.dxc5 Fxc5 8.0–0 Fg4 9.Ab3 Fd6 10.h3 Fh5 11.c3 Age7 12.Ke1 Vc7 13.Fe3 Ae5 14.Fe2 Ac4 15.Fg5 f6 16.Fc1 0–0 17.Afd4 Ff7 18.Fg4 Sh8 19.Ae6 Fxe6 20.Fxe6 Kad8 21.Ad4 Ac6 22.b3 Axd4 23.cxd4 Aa5 24.Fb2 Ac6 25.Fg4 Va5 26.a3 Fb8 27.Vd3 Kfe8 28.b4 Vc7 29.g3 Fa7 30.h4 g6 31.Kxe8+ Kxe8 32.Ff3 Vd6 33.Sg2 Sg7 34.Fc3 Kc8 35.Ke1 Ae7 36.Fb2 Kc4 37.Ve2 Af5 38.Fg4 Fxd4 39.Fxf5 gxf5 40.Ve8 Fxb2 41.Ke7+ Vxe7 42.Vxe7+ Sg6 43.Ve8+ Sg7 44.Vd7+ Sg6 45.h5+ Sh6 46.Vxd5 Kc2 47.Vb3 1–0

** Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası

(10 Şubat - 04 Mart 2017/IRI)

WGM Tan, Zhongyi (ELO 2502/CHN)

GM Ju, Wenjun (ELO 2583/CHN)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Ac3 Fb4 4.Vc2 0–0 5.Af3 d5 6.cxd5 exd5 7.Fg5 h6 8.Fh4 c5 9.dxc5 Fe6 10.e3 Abd7 11.a3 Fxc3+ 12.Vxc3 g5 13.Fg3 Ae4 14.Vc2 Ff5 15.Vd1 Adxc5 16.Ad4 Fg6 17.f3 Axg3 18.hxg3 Ve7 19.Vd2 h5 20.b4 Ae6 21.Sf2 Kac8 22.Fe2 Vf6 23.Kac1 Axd4 24.Vxd4 Vxd4 25.exd4 Sg7 26.Kc5 Kxc5 27.dxc5 Sf6 28.Kd1 Kd8 29.Kd4 Ff5 30.Fc4 Fe6 31.f4 b6 32.c6 Se7 33.Fd3 f6 34.b5 Sd6 35.Fe2 g4 36.Kd1 a6 37.bxa6 Sxc6 38.Kh1 d4 39.Fd3 Ff7 40.Ke1 Ka8 41.Ke7 Fd5 42.a4 Kh8 43.Fb5+ Sd6 44.Ke8 Kxe8 45.Fxe8 Sc7 46.Fxh5 Fe6 47.Fe8 Sb8 48.Fb5 Sa7 49.Se2 Ff5 50.Sd2 Fe4 51.Fe2 Ff5 52.Fb5 Fe4 53.Ff1 Fg6 54.Fc4 Fe4 55.Fb5 Fb1 56.Fd7 Sxa6 57.Fxg4 Sa5 58.Fd1 b5 59.axb5 Sxb5 60.g4 Sc5 61.Fc2 Fa2 62.g3 Fe6 63.Ff5 Fc4 64.Fe4 Fe6 65.Ff3 Fc4 66.Fe2 Fe6 67.Se1 Fd7 68.Sf2 d3 69.Fxd3 Fxg4 70.Se3 Sd5 71.Fe2 Fd7 72.g4 Sd6 73.Sf3 Se7 74.Fc4 Sf8 75.Fe2 Fc6+ 76.Se3 Se7 77.Ff3 Fd7 78.f5 Fb5 79.Sf4 Fc4 80.Fe4 Fb5 81.Fd5 Fd7 82.Fc4 ½–½

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Vb1 Şa5 [1...Şa7 2.Vb7#] 2.Vb5# 1–0