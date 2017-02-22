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İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası’na yoğun katılım

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İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası’na yoğun katılım
İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası’na yoğun katılım sağlandı.

İzmit Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Satranç İl Temsilciliği ve Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ortaklığında bu sene 4'üncüsü düzenlenen İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası ilgi gördü.Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılan ve İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın startını verdiği turnuva 2 gün sürdü. 4 kategoride 300’e yakın kişi turnuvaya katıldı. Turnuvanın açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Bahri Tuğ, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Turgay Bulut, Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zümran Aracı da katıldı. Turnuvada derece elde eden sporculara protokol ödüllerini takdim etti.

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