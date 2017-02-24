İsmail Ejderoğlu, Nusretiye’de

Süper Amatör Lig B Grubu’nda normal sezon şampiyonluğunu elde eden Nusretiyespor transfer döneminin bitimine 1 gün kala önemli bir takviye yaptı.

Derbentspor’un başarılı kaptanı İsmail Ejderoğlu, Nusretiyespor’un şampiyonluk yolunda “Ben de varım” dedi. Kısa bir süre önce aynı bölgeye Sultan Orhanspor’dan Kutay’ı ekleyen Yeşil Beyazlılar, mevcut stoperlerin de varlığı ile savunma hattını iyice kuvvetlendirdi.