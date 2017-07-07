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İsmail Günay vefat etti

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İsmail Günay vefat etti
İzmit Serdar Mahallesi Havva Sokak adresinde ikamet eden emekli inşaat işçisi İsmail Günay (84) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti

Evli ve 4 çocuk babası olan İsmail Günay’ın cenazesi Nazmi Oğuz Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme mezarlığında toprağa verildi.

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