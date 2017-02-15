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İsmail Uslu vefat etti

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İsmail Uslu vefat etti
İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi Mehtap Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli İsmail Uslu (94) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Evli ve 7 çocuk babası olan İsmail Uslu’nun cenazesi Bulvar Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

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