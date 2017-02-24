İsmet İşeri: AKP’lilerin içinde Sevr’ciler var

CHP İl RKK Başkanı Bozkurt Uslu’nun ziyaret ettiği Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, iktidara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

CHP’de Kocaeli İl Referandum Koordinasyon Kurulu Başkanı Bozkurt Uslu ve beraberindeki heyet, önceki gün CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve yönetimini ziyaret etti. Bozkurt Uslu’ya bu ziyaretinde kurul üyeleri; Hüseyin Erol, Sefa Sözer ve Hamiyet Göksu da eşlik etti. Konukları ile yakından ilçe başkanı İşeri, referandum çalışmaları ile ilgili görüşlerini kurul yöneticileri ile paylaştı.

“HALKIMIZ HER ŞEYİN FARKINDA”

Vatandaşlarla yaptıkları görüşmeler sırasında yapılmak istenen yasa değişikliğinin, fiili olarak uygulanan dikta rejiminin hukuka uygun hale getirilme çabası olduğunu anlattıklarını dile getiren İşeri, “Bu güne kadar 3 binden fazla vatandaşımızla temas kurduk. Halkımız değişiklik teklifinin rejim değişikliği, meclisi ve demokrasiyi fiilen yok etme, Türkiye’yi tek bir adama teslim etme, can ve mal güvenliğinin olmadığı bir ülkeye dönüştürme teklifi olduğunun bilincinde” dedi.

“EKONOMİ RAYDAN ÇIKTI”

Ülke ekonomisinin de felaketin eşiğinde olduğunu dile getiren İsmet İşeri, “Devletin en değerli kurumları Varlık Fonu’na devredilip devlet denetiminin dışına çıkarıldı. Tüm uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyesinden düşürdü, riskli ülke grubuna aldı. Bu değerlendirmelerin yeni yatırımları engelleyeceği, mevcut yabancı yatırımcıyı kaçırabileceği; bunlara bağlı olarak zaten rekor seviyelerdeki işsizliği artıracağı riskini beraberinde getirdiği de gizlenmeye çalışılıyor” dedi.

“CUMHURİYETİ ÇÖPE ATMAK İSTİYORLAR”

İşeri, sözlerini şöyle sürdürdü: “6 milyon asgari ücretli, 11 milyon emekli açlıkla mücadele ediyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 500 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 300 lira. Esnafın durumu tam bir felaket. Borcu borçla kapatarak günü kurtarmaya çalışmakta,bir gün sonrasını dahi göremiyor. Kredilere, ‘nefes’, ‘can suyu’ isimlerinin verilmesi bile esnafın sıkıntısını anlatıyor. AKP Gölcük’ten yapılan bir açıklamada yeni sistemin eski sistemi çöpe atacağını söylemişler. Çöpe atmak istedikleri eski sistemden kastettikleri, batmakta olan bir imparatorluğun küllerinden doğan genç Cumhuriyetimiz olmasın?”

“CHP’Yİ TERÖRLE İLİŞKİLENDİREMEZSİNİZ

AKP’lilerin, 16 Nisan’da gücü millete emanet edeceklerini söylediklerini ifade eden İşeri, “15 yıldır güç kimdeydi? 90 yıllık parlamenter sistemin son kullanma tarihinin dolduğunu söylerken, bunun bir rejim değişikliği olarak anlaşılmamasını istiyorlar. Nasıl anlamamız gerekiyor? Halkımızın demokratik tercihine her zaman saygılı olduk. Ancak kirli çıkarlarını kollamak, kendilerini gizlemek adına CHP’yi terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalışanları deşifre etmek için, toplumun hafızasını tazeleyeceğiz” dedi.

“SEVR’CİLER AKP’NİN İÇİNDE”

Sevr’cilerin AKP’ye nüfuz ettiğini de ileri süren İşeri, “On binlerce vatan evladının kanını döken cani başı hükümete ev ödevi vermiş. Türk milleti çözüm kılıfına gizlenmiş çözülme zehirini servis eden köksüzlere kanamaz. En güçlü sesimizle hayır diyoruz Bunun gerekçelerini halkımıza anlatacağız” diye konuştu.

“AKP’LİLER ÇOK ENDİŞELİ”

İl Seçim Koordinasyon Kurulu Başkanı Bozkurt Uslu ise, “Ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Fakat başaracağız. 16 Nisan’dan sonra çocuklarımıza mücadelelerimizi anlatacağız. İl merkezindeki görevimiz ilçelerdeki kopuklukları gidermek, daha güçlü iletişimi sağlamak ve başarılı çalışmalara imza atmak. Örgütlerimiz geçmişteki kırgınlıkları bir kenara bırakıp sadece çalışıyorlar” dedi.

“16 NİSAN’DA HAYIR ÇIKACAK”

Referandum sürecinde algı operasyonlarının önemli olduğunun altını çizen Uslu, “Bu bir seçim değil. Bu yüzden bizler bazı şeyleri anlatmamız kolay oluyor. Hayır oranında artış var. Tayyip Bey eskisi gibi halkımızla iletişim kuramıyor. AK Partili çok insan rahat değil. Referandumda hayır çıkacağına herkes emin olsun. Halkımızla iletişimimizi artırmalıyız. Çünkü halk bizi anlamak istiyor. Namusumuz olan sandığa daha fazla sandığımıza sahip çıkacağız” açıklamasında bulundu.