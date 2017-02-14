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İsmetpaşa’da çift forvet formülü

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İsmetpaşa’da çift forvet formülü
Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız’ın Manavgatspor maçında sahaya çift forvet süreceği tahmin ediliyor.

Mesut’un cezası olduğu için Sefa’yı Mert’in yanına, merkez orta sahaya çekmesi beklenen Yıldız, Oğuzhan ve Sinan’ı da ileride değerlendirmeyi düşünüyor.

 

ÖZBAKIR İÇ SAHADA KOPUYOR

Van Büyükşehir Belediyespor maçında yediği ilk golde her ne kadar hatası olsa da, maçın kalan süresi içinde 3 kez karşı karşıya pozisyonda gole izin vermeyen Can Emre’nin bugünkü maçta da kaleyi koruyacağı tahmin ediliyor. Gezer, Öge, Başak ve Keten’den oluşan savunma kurgusunda değişikliğe gitmeyecek olan Yıldız, Hamza’yı sağ önde, Burak Özbakır’ı da sol öndebaşlatacağı öngörülüyor.

 

Kocaelispor’un muhtemel kadrosu

Can Emre

Kadir Öge

Kadir Gezer

M.Soner Başak

Ali Keten

Mert Yavuz

Sefa Narin

Özbakır ya da Süleyman

Hamza            

Sinan

Oğuzhan

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