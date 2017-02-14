İsmetpaşa’da çift forvet formülü

Mesut’un cezası olduğu için Sefa’yı Mert’in yanına, merkez orta sahaya çekmesi beklenen Yıldız, Oğuzhan ve Sinan’ı da ileride değerlendirmeyi düşünüyor.
ÖZBAKIR İÇ SAHADA KOPUYOR
Van Büyükşehir Belediyespor maçında yediği ilk golde her ne kadar hatası olsa da, maçın kalan süresi içinde 3 kez karşı karşıya pozisyonda gole izin vermeyen Can Emre’nin bugünkü maçta da kaleyi koruyacağı tahmin ediliyor. Gezer, Öge, Başak ve Keten’den oluşan savunma kurgusunda değişikliğe gitmeyecek olan Yıldız, Hamza’yı sağ önde, Burak Özbakır’ı da sol öndebaşlatacağı öngörülüyor.
Kocaelispor’un muhtemel kadrosu
Can Emre
Kadir Öge
Kadir Gezer
M.Soner Başak
Ali Keten
Mert Yavuz
Sefa Narin
Özbakır ya da Süleyman
Hamza
Sinan
Oğuzhan