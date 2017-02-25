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İsmetpaşa’da şova hazır mısınız!

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İsmetpaşa’da şova hazır mısınız!
3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk iddiası ile yoluna devam eden Kocaelispor, Karacabey Birlikspor’u konuk ediyor. 13.30’da başlayacak olan mücadelede İsmetpaşa Stadı bir kez daha tarihi bir gün yaşayacak.

İLK MAÇTA DEVİRMİŞTİK

İlk sıradaki Sancaktepe Belediyespor’u 2 puan geriden takip eden Kocaelispor, sezonun ilk yarısında 4-3 mağlup ettiği Karabey Birlikspor ile İzmit’e karşılaşacak. Sahasında puan kaybına tahammülü olmayan Yeşil Siyahlılar hata yapmak istemiyor. Maç için artık her şey hazır. Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız “Hiçbir maçın kolay olmadığının farkındayız. İç sahada puan kaybı bizi üzer. Her maça olduğu gibi Karacabey maçına da kazanmak için çıkacağız” dedi.

 

SİNAN VE ÖZBAKIR DÖNÜYOR

Kocaelispor’da Mesut Özdemir sağ dizindeki sakatlığı nedeni ile risk edilmeyecek. Cezaları sona eren Sinan ve Burak Özbakır takımdaki yerini alabilecek. Kocaelispor’un maça kalede Can Emre, sağ bekte Gezer, sol bekte Öge, savunma ortasında Başak ve Keten, önlerinde Sefa ve Mert, solda Özbakır ya da Süleyman, sağda Hamza, forvet arkasında Sinan, ileride ise Oğuzhan 11’i ile maça çıkması bekleniyor.

 

TRİBÜNLERDE KARNAVAL VAR

Yeşil Siyahlı taraftarlar da adeta seferberlik ilan ve hafta boyunca özel hazırlıklar yaptı. Kilolarca konfetiyi çuvallara dolduran 12. adam, İsmetpaşa Stadı’nı karnaval yerine çevirecek. Maç saatinde 9 derecelik hava sıcaklığının olacağı tahmin edilirken, yaklaşık 20 bin taraftarın tribündeki yerini alması bekleniyor. Erdem ÖVÜÇ

 

Kocaelispor’un muhtemel 11’i

Can Emre

Kadir Gezer

Kadir Öge

Murat Başak

Ali Keten

Mert Yavuz

Sefa Narin

Hamza Mutlu

Özbakır (Süleyman)

Sinan Pektemek

Oğuzhan Türkmen

 

Kocaelispor’un kalan maçları

Karacabey

Bayburt (D)

Kartal

Altay (D)

Çorum

Kızılcabölük (D)

Kozan

Sancaktepe (D)

Beylerbeyi

Erzincan (D)

Gölcük

 

3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU   

TAKIMLAR                                      O     G    B    M     A    Y     P

1

Sancaktepe Belediyespor

24

13

8

3

34

14

47

 

2

Kocaelispor

25

12

9

4

44

25

45

 

3

Altay

25

11

10

4

41

24

43

 

4

Van BBSK

25

10

10

5

26

24

40

 

5

Gölcükspor

25

10

9

6

31

26

39

 

6

Çorum Belediyespor

25

10

8

7

34

22

38

 

7

Ankara Demirspor

25

9

11

5

35

28

38

 

8

Bayburt Grup Özel İdare

25

9

9

7

30

24

36

 

9

Kızılcabölükspor

25

8

9

8

24

24

33

 

10

Erzin Belediyespor

25

9

6

10

24

34

33

 

11

24 Erzincanspor

24

7

10

7

24

23

31

 

12

Tekirdağspor

25

7

9

9

23

31

30

 

13

Kartalspor

25

8

5

12

25

31

29

 

14

Cizre Spor

25

6

9

10

19

33

27

 

15

Karacabey Birlikspor

24

7

5

12

42

41

26

 

16

Kozan Belediyespor

24

6

7

11

25

32

25

 

17

Manavgatspor

24

3

12

9

17

34

21

 

18

Kütahyaspor

24

5

6

13

26

44

21

 

19

Beylerbeyi

24

4

8

12

27

37

20

 

 

BUGÜNÜN MAÇLARI

 

24 Erzincanspor

GÖLCÜKSPOR

 

KOCAELİSPOR

Karacabey Birlik

 

Beylerbeyi

Tekirdağspor

 

Çorum Bel

Van BBSK

 

Kartalspor

Kütahyaspor

 

Kızılcabölükspor

Erzin Bel

 

Kozan Belediyespor

Cizre Spor

 

Sancaktepe Belediyespor

Ankara Demir

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