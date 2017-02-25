İsmetpaşa’da şova hazır mısınız!

İLK MAÇTA DEVİRMİŞTİK
İlk sıradaki Sancaktepe Belediyespor’u 2 puan geriden takip eden Kocaelispor, sezonun ilk yarısında 4-3 mağlup ettiği Karabey Birlikspor ile İzmit’e karşılaşacak. Sahasında puan kaybına tahammülü olmayan Yeşil Siyahlılar hata yapmak istemiyor. Maç için artık her şey hazır. Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız “Hiçbir maçın kolay olmadığının farkındayız. İç sahada puan kaybı bizi üzer. Her maça olduğu gibi Karacabey maçına da kazanmak için çıkacağız” dedi.
SİNAN VE ÖZBAKIR DÖNÜYOR
Kocaelispor’da Mesut Özdemir sağ dizindeki sakatlığı nedeni ile risk edilmeyecek. Cezaları sona eren Sinan ve Burak Özbakır takımdaki yerini alabilecek. Kocaelispor’un maça kalede Can Emre, sağ bekte Gezer, sol bekte Öge, savunma ortasında Başak ve Keten, önlerinde Sefa ve Mert, solda Özbakır ya da Süleyman, sağda Hamza, forvet arkasında Sinan, ileride ise Oğuzhan 11’i ile maça çıkması bekleniyor.
TRİBÜNLERDE KARNAVAL VAR
Yeşil Siyahlı taraftarlar da adeta seferberlik ilan ve hafta boyunca özel hazırlıklar yaptı. Kilolarca konfetiyi çuvallara dolduran 12. adam, İsmetpaşa Stadı’nı karnaval yerine çevirecek. Maç saatinde 9 derecelik hava sıcaklığının olacağı tahmin edilirken, yaklaşık 20 bin taraftarın tribündeki yerini alması bekleniyor. Erdem ÖVÜÇ
Kocaelispor’un muhtemel 11’i
Can Emre
Kadir Gezer
Kadir Öge
Murat Başak
Ali Keten
Mert Yavuz
Sefa Narin
Hamza Mutlu
Özbakır (Süleyman)
Sinan Pektemek
Oğuzhan Türkmen
Kocaelispor’un kalan maçları
Karacabey
Bayburt (D)
Kartal
Altay (D)
Çorum
Kızılcabölük (D)
Kozan
Sancaktepe (D)
Beylerbeyi
Erzincan (D)
Gölcük
3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
Sancaktepe Belediyespor
24
13
8
3
34
14
47
2
Kocaelispor
25
12
9
4
44
25
45
3
Altay
25
11
10
4
41
24
43
4
Van BBSK
25
10
10
5
26
24
40
5
Gölcükspor
25
10
9
6
31
26
39
6
Çorum Belediyespor
25
10
8
7
34
22
38
7
Ankara Demirspor
25
9
11
5
35
28
38
8
Bayburt Grup Özel İdare
25
9
9
7
30
24
36
9
Kızılcabölükspor
25
8
9
8
24
24
33
10
Erzin Belediyespor
25
9
6
10
24
34
33
11
24 Erzincanspor
24
7
10
7
24
23
31
12
Tekirdağspor
25
7
9
9
23
31
30
13
Kartalspor
25
8
5
12
25
31
29
14
Cizre Spor
25
6
9
10
19
33
27
15
Karacabey Birlikspor
24
7
5
12
42
41
26
16
Kozan Belediyespor
24
6
7
11
25
32
25
17
Manavgatspor
24
3
12
9
17
34
21
18
Kütahyaspor
24
5
6
13
26
44
21
19
Beylerbeyi
24
4
8
12
27
37
20
BUGÜNÜN MAÇLARI
24 Erzincanspor
GÖLCÜKSPOR
KOCAELİSPOR
Karacabey Birlik
Beylerbeyi
Tekirdağspor
Çorum Bel
Van BBSK
Kartalspor
Kütahyaspor
Kızılcabölükspor
Erzin Bel
Kozan Belediyespor
Cizre Spor
Sancaktepe Belediyespor
Ankara Demir