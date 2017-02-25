İsmetpaşa’da şova hazır mısınız!

3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk iddiası ile yoluna devam eden Kocaelispor, Karacabey Birlikspor’u konuk ediyor. 13.30’da başlayacak olan mücadelede İsmetpaşa Stadı bir kez daha tarihi bir gün yaşayacak.

İLK MAÇTA DEVİRMİŞTİK

İlk sıradaki Sancaktepe Belediyespor’u 2 puan geriden takip eden Kocaelispor, sezonun ilk yarısında 4-3 mağlup ettiği Karabey Birlikspor ile İzmit’e karşılaşacak. Sahasında puan kaybına tahammülü olmayan Yeşil Siyahlılar hata yapmak istemiyor. Maç için artık her şey hazır. Teknik Direktör Ümit Metin Yıldız “Hiçbir maçın kolay olmadığının farkındayız. İç sahada puan kaybı bizi üzer. Her maça olduğu gibi Karacabey maçına da kazanmak için çıkacağız” dedi.

SİNAN VE ÖZBAKIR DÖNÜYOR

Kocaelispor’da Mesut Özdemir sağ dizindeki sakatlığı nedeni ile risk edilmeyecek. Cezaları sona eren Sinan ve Burak Özbakır takımdaki yerini alabilecek. Kocaelispor’un maça kalede Can Emre, sağ bekte Gezer, sol bekte Öge, savunma ortasında Başak ve Keten, önlerinde Sefa ve Mert, solda Özbakır ya da Süleyman, sağda Hamza, forvet arkasında Sinan, ileride ise Oğuzhan 11’i ile maça çıkması bekleniyor.

TRİBÜNLERDE KARNAVAL VAR

Yeşil Siyahlı taraftarlar da adeta seferberlik ilan ve hafta boyunca özel hazırlıklar yaptı. Kilolarca konfetiyi çuvallara dolduran 12. adam, İsmetpaşa Stadı’nı karnaval yerine çevirecek. Maç saatinde 9 derecelik hava sıcaklığının olacağı tahmin edilirken, yaklaşık 20 bin taraftarın tribündeki yerini alması bekleniyor. Erdem ÖVÜÇ

Kocaelispor’un muhtemel 11’i

Can Emre

Kadir Gezer

Kadir Öge

Murat Başak

Ali Keten

Mert Yavuz

Sefa Narin

Hamza Mutlu

Özbakır (Süleyman)

Sinan Pektemek

Oğuzhan Türkmen

Kocaelispor’un kalan maçları

Karacabey

Bayburt (D)

Kartal

Altay (D)

Çorum

Kızılcabölük (D)

Kozan

Sancaktepe (D)

Beylerbeyi

Erzincan (D)

Gölcük

3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Sancaktepe Belediyespor 24 13 8 3 34 14 47 2 Kocaelispor 25 12 9 4 44 25 45 3 Altay 25 11 10 4 41 24 43 4 Van BBSK 25 10 10 5 26 24 40 5 Gölcükspor 25 10 9 6 31 26 39 6 Çorum Belediyespor 25 10 8 7 34 22 38 7 Ankara Demirspor 25 9 11 5 35 28 38 8 Bayburt Grup Özel İdare 25 9 9 7 30 24 36 9 Kızılcabölükspor 25 8 9 8 24 24 33 10 Erzin Belediyespor 25 9 6 10 24 34 33 11 24 Erzincanspor 24 7 10 7 24 23 31 12 Tekirdağspor 25 7 9 9 23 31 30 13 Kartalspor 25 8 5 12 25 31 29 14 Cizre Spor 25 6 9 10 19 33 27 15 Karacabey Birlikspor 24 7 5 12 42 41 26 16 Kozan Belediyespor 24 6 7 11 25 32 25 17 Manavgatspor 24 3 12 9 17 34 21 18 Kütahyaspor 24 5 6 13 26 44 21 19 Beylerbeyi 24 4 8 12 27 37 20

BUGÜNÜN MAÇLARI