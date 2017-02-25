İsmetpaşa’ya akın akın…

Bugün kentte yine tarihi bir gün yaşanıyor…
Kocaelispor’un maçı var…
Binlerce hemşerimiz stada akın ediyor…
3.Lig’deymiş…
Rakip Karacabey’miş…
Kimsenin umurunda değil…
Herkes tarihe tanıklık etmek için…
Üstlendiği rolün sorumluluğunu yerine getirmek için…
20 binlerin içinde kalıp rekora ortak olmak için stada koşuyor…
Süper Lig takımları 300-500 kişiye oynarken, iki yıldır 10 bin ortalamayı tutturan 3.Lig takımımız efsane Kocaelispor…
Bugün 20 binle kırdığı rekoru egale etmek ve hatta yeniden kırmak için maç saatini bekliyor…
Bugün kimin oynayacağı, kimin oynamayacağı, takımın nasıl oynayacağı önemli değil…
Bunlar teknik heyetin işi…
Yönetim kurulunun ve taraftarın organizasyonuyla toplanacak 20 bin kişi…
Ülkeye bir haykırış daha olacak…
Aslında kimin Süper Lig’de olması gerektiğinin haykırışı olacak bu…
TFF bu çağrıyı duyacak mı?..
Mecburen duyacak…
Midas’ın kulakları bile duyacak…
Eğer, geçmiş sezonlarda 20 binler toplanmasaydı…
Bugün büyükler kulübün yüzüne bile bakmazdı…
Eğer kalabalık isyanını dile getirmeseydi ve örgütlenmeseydi, kent dinamikleri harekete geçemezdi…
Bu örgütlenmeye ve omuz omuza mücadele devam…
Susma sustukça sıra sana gelecek nasıl da cuk oturuyor bugüne…