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İşsizlik maaşı başvurusu sayısı 1,5 milyonun üzerinde

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İşsizlik maaşı başvurusu sayısı 1,5 milyonun üzerinde
2016 yılında İŞKUR’a toplamda 1 milyon 520 bin 282 adet işsizlik ödeneği başvurusunda bulunuldu.

İŞKUR 2016 yılına ait işsizlik sigortası faaliyet raporunu açıkladı. Buna göre söz konusu dönemde toplamda 1 milyon 520 bin 282 adet işsizlik ödeneği başvurusunda bulunulurken, kabul edilen başvuru sayısı 219 bin 380 oldu. Ayrıca, aynı dönemde 233 bin 143 kişinin de ödenek süresi sonlandı. Şuanda toplamda 347 bin 324 kişiye işsizlik ödemesi yapılıyor. İşsizlik ödeneği başvurularının illere göre dağılımı incelendiğinde 411 bin 837 başvuru ile İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul’u 113 bin 876 başvuruyla Ankara izledi. Üçüncü sırada da 93 bin 916 başvuru ile İzmir yer aldı.

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