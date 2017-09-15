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İşsizlik rakamları açıklandı

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İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı haziran ayında yüzde 10,2 oldu.

İşsizlik oranı, haziran döneminde yüzde 10,2 oldu. Ekonomistler haziran ayı işsizlik oranını yüzde 10,4 olarak öngörmüştü. Böylece işsizlik oranı, hem bir önceki mayıs ayına göre, hem de geçen yılın aynı dönemine göre değişmiş göstermemiş oldu.

DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 251 bin kişi oldu. Haziran döneminde, tarım dışı işsizlik oranı da değişim göstermeyerek yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,2 puanlık artış ile yüzde 20,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 52 bin kişi artarak 28 milyon 703 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 48 oldu.

TARIMDA ÇALIŞAN SAYISI 180 BİN ARTTI

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 180 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 872 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,1’i tarım, yüzde 18,8’i sanayi, yüzde 7,6’sı inşaat, yüzde 53,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2017 yılı haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 176 bin kişi artarak 31 milyon 954 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 73, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 34,1 olarak gerçekleşti.

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