İşsizlikle mücadele seferberliği başladı

Bülent Ekinci

İşsizlikle mücadele adına atılan en büyük adım. Bir milli mücadele, bir seferberlik. Her hükümet kendi programına işsizlikle mücadeleyi almış ancak başarılı olamamıştır. Halen ülkenin öncelikli sorunları arasında işsizlik bulunmaktadır.

Umarım bu defa başarılı olunur.

Umarım en büyük sorunlarımızdan biri böylece giderilebilir.

Herkese iş, işsizlikle mücadele edebilmenin kesin yolu değildir. Asla da olamaz.

Ben olaylara şöyle yaklaşıyorum aslında.

Bir yerde bir sorun var.

O zaman ne yapmak lazım.

Önce sorunun kaynağını bulmak, mücadeleye oradan başlamak lazım.

Birine iş bulmaktan ziyade birinin iş bulmasını sağlamak gerekir.

Bugün Mehmet’e iş bulsak yarın diğer Mehmet”e ondan sonraki gün bir başka Mehmet’e iş bulmalıyız.

İş bulmak değil kalifiye çalışan yetiştirmeni bu sorunun çözümünde daha faydalı olacağını düşünüyorum.

Bunun yanında devlet desteği de şart.

Devlet işçi alımı için işvereni desteklemeye başladı.

Sorunun ana kaynağıyla ilgili bazı çalışmalarda imza attı. Ama yeterli değil.

Sonuç ise ilerleyen yıllarda ortaya çıkacak.

Şubat tarihinde TOBB Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdamdaki yavaşlamanın yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için başlattığı Milli İstihdam Seferberliği toplantısı bu anlamda atılan en önemli adımlardan biri.

İşsizlikle ilgili seferberlik 7 Şubat’ta başlatıldı ama temelleri çok daha önceleri atılmaya başlandı. Mesela Girişimcilik kursları…

Bilindiği gibi bu kursları başarıyla bitirip iş yeri açmak isteyenlere devlet 50 bin TL geri ödemesiz kredi sağlıyor.

İşi nasıl kuracaklarını anlatıyor ve KOSGEB uzmanları tarafından danışmanlık hizmetleri veriliyor.

İşte bu kursların amacı, işsiz olup kafası çalışan kişilerin bir işletme kurmasına teşvik…

İş yeri kuran her kişi işsiz olmaktan çıkıyor. Kurduğu iş yerinde personel istihdam ediyor.

Böylelikle işsizlik sorunu işsiz olup girişimciliğe başlayan kişiler tarafından kaynağından çözülüyor.

Türkiye denince akla tarım geliyor.

“Ne tarımı be kardeşim” diyorsunuz biliyorum.

O yüzden hemen düzelteyim…

Türkiye denince akıllara gelmesi gereken ilk sektör tarım olmalı.

Verimli topraklara sahip olan ülkemizde çiftçi sayısı gün geçtikçe azalıyor.

Sonraki kuşaklar çiftçi olmamak için şehirlere okumaya gidiyor.

Hatta bunlardan biri de benim yanımda çalışıyor.

“Aç çiftçi olacağıma üniversiteli aç olurum” diyor.

Çünkü çiftçi artık kazanamıyor. Mazot, ilaç ve nakliye giderleri, kabzıman ve komisyoncu payları derken çiftçilik mesleği ölüyor haberimiz yok…

Bir de “Ben memur olacağım” zihniyeti.

Etrafımdaki herkes 2 yılda bir KPSS’ye giriyor. 2 yıl boyunca memur olacağı günün hayalini kurarak çalışma ihtiyacı duymuyor.

Ara eleman yetişmiyor?

Çiftçiye ve üreticiye ve kalifiye elemana verilen her destek geleceğe yapılan bir yatırımdır.

Bugün girişimcilik sertifikası almış gençlerimiz de aynı amaçla desteklenmektedir. Girişimcilikten üretime, üretimden ihracata uzanan bu uzun soluklu projelerle gelecekteki işsizliğin önüne geçecek ön etkili silahlar.

Ülkede kalifiye personel yetişmiyor. Bunun en büyük sorumlusu da aileler. Herkes çocuğum okusun mühendis olsun istiyor, ama bu ülkede marangoza da ihtiyaç var terziye de hatta çobana bile…

Bundan 10 yıl sonra bilemedin 20 yıl sonra belki de bir terzi bulamayacağız. Bir elektrik tamircisi, motor ustası bulamayacağız.

Sayın Vali Hasan Basri Güzeloğlu önceki gün düzenlediği toplantının sonucunda 2017 yılı içerisinde 60 bin kişinin işe yerleştirileceğine dair söz almış durumda.

55 bin işsizi bulunan kentimizde bu yapılan çalışma tam bir devrim niteliğindedir.

Umarım başarılı oluruz, umarım söz verenler sözünü tutabilir. Hepimize düşen bir görev var. İşsizlikle ilgili başlatılan milli mücadeleye geleceğimiz için hepimizin destek olması gerekiyor.

Fakat bu mücadele daha profesyonel bir şekilde de yapılabilir. Kocaeli genelinde sanatkar ve ustalar, bunların yaşları, beklentileri ve meslekleriyle ilgili ön görüleri toplansa, gelecekte, 5 yıl, 10 yıl sonra bizim ilimizde hangi meslek kollarında açık olacağı tespit edilip bugünden önlemi alınsa ve ona göre sanatkar yetiştirilse fena mı olur?

Her neyse, işsizlikle mücadele seferberliğini destekliyor, emeği geçenleri, istihdam sözü verenleri kutluyorum.

Hadi Kocaeli hedefini tuttur, işsizlikten kurtul.

Muzatuğ Arkan Kocaeli’ye gelecekmiş…

MHP'nin efsane lideri merhum Alparslan Türkeş'in ilimize en son atadığı İl Ocak Başkanı olan Muzatuğ Arkan önümüzdeki günlerde ilimize geliyor. Yıllardır Kocaeli’den uzak yaşayan Arkan, ilimize gelerek bir ekip kurmayı ve bu ekip içerisinde ülkücü hareketin önde gelen isimlerini almayı düşünüyormuş. Şimdilik kulaktan kulağa konuşulanlar bunlar. Kurulan ekibin siyasetin hangi kanadını oluşturacağı ve faaliyetleriyle ilgili kesin bir bilgi yok. Muzatuğ Arkan’ın Kocaeli’ye gelmesiyle bir basın toplantısı düzenleyerek projesini anlatacağı tahmin ediliyor.

Döviz düşüşe geçti, yatırımcısını korkuttu

Piyasaları allak bullak eden dövizdeki önlenemeyen yükseliş nihayet gerilemeye başladı. Tarihinde ilk kez 4 TL’nin üzerine çıkan dolar, dolarla iş yapan herkesi olumsuz etkiledi. Kimi battı, kimi batmanın eşiğinden döndü, kiminin dayanacak birkaç ayı kaldı. Doların yükselişiyle ilgili başlatılan mücadele umulan sonucu vermedi. 2017’nin ocak ayı sonunda gardı düşen dolar bir nebzede olsa düştü. Önceki gün ise dolar 3.6970 liradan Euro ise 3.8960 liradan satıldı. Serbest piyasada dolar 3.66, Euro ise 3,89’dan işlem gördü. Dövizdeki düşüş devam etti ve dün en son kayıt edilen rakamlara göre dolar yatırımcılarını ürküttü. Önümüzdeki günlerde dövizin hissedilir düzeyde düşmesi bekleniyor.

İlk cemre havaya …

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. İşte o cemrelerin ilki 19 Şubat Pazar günü havaya düşecek. Peki, düşecek de ne değişecek. Sıcaklar artacak. Pazar günü 14 derecelik sıcaklığın yaşanacağı ilimizde her gün bir iki derece hava sıcaklığı artacak. Haftaya Cuma günü beklenen hava sıcaklığı 19 derece olarak tahmin ediliyor.

Bahar gelsin artık öyle değil mi…