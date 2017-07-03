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İstanbul'a 100 İzmit'e 12 kaldı...

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İstanbul'a 100 İzmit'e 12 kaldı...
Kemal Kılıçdaroğlu, 100 kilometre sonra İstanbul'da

'İSTANBUL'A 100 KİLOMETRE'

Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 19'uncu günde, gazeteciler, yazarlar ve çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcileri de eşlik etti. Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman, gazeteci- yazar Levent Gültekin ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan da Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdü. Kılıçdaroğlu, yürüyüşte Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde, İstanbul'a 100 İzmit'e 12 kilometre kaldığını gösteren tabelanın yanından geçti. Yürüyüşe katılan birçok kişi, bu tabelanın önünde fotoğraf çektirdi.

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU'NUN 'ADALET YURUYUSU' ISTANBUL'A 100 KILOMETRE MESAFEYE VARIRKEN YAZARLARLA CESITLI SIVIL TOPLUM ORGUTLERINDEN DESTEK YURUYUSLERI BUGUN DE SURDU. FOTOGRAF: KOCAELİ / DHA

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