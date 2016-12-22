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İstanbul'da başlayan yürüyüşe İzmit'te polis müdahalesi!

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İstanbul'da başlayan yürüyüşe İzmit'te polis müdahalesi!
KESK görevlerinden ihraç edilen ve açığa alınan kamu çalışanlarının görevlerine yeniden iadesi için başlattığı 'işimi, ekmeğimi geri istiyorum' sloganı ile yapılan yürüş Kocaeli'nde polis tarafından engellendi.

YELEK ENGELİ

Kadıköy'den başlayan yürüyüş İstanbul'da da çeşitli engellemelerle karşılaşırken kentimize gelen yürüyüşçüler Mimar Sinan Köprüsü'nde toplanarak yürüyüş yapmak istedi. Fakat emniyet güçleri yürüyüşçülerin üzerindeki yeleklerle yürüyüş yapamayacakları gerekçesi ile yürüyüş kolunu yelekleri çıkarmaları ve toplu olarak yürümemeleri konusunda uyardı. Yapılan tartışmalarda grup ile polis arasında gerginlik yaşandı.

 

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in de aralarında bulunduğu yürüyüşçülerin yürümesini engellemek için Mimar Sinan Köprüsü'nün tüm giriş ve çıkışlarını kapatan çevik kuvvet ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Emniyet güçlerinin uyarıları sonrasında köprü girişinde toplanan ve yeleksiz yürüme kararı alan grup, KESK Şubeler Platformu Kocaeli Şubesi ile beraber MEG'e yemeğe gitti. Grup, yemek sonrası Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi'nde toplandı. Selin BECER

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Yorumlar
kenan
23 Aralık 2016 Cuma 08:21
08:21
eğitim sen mi? eğitimle ilgilensin. pkk terörüne destek verenleri desteklemek için uğrasmasın. eğitim sen genel merkezinde 6 yaralı teröristin tedavisi yapılırken yakalandığını unutmamak lazım
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